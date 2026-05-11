Nema ko da se postavi na čelo blokadera, kaže predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

"Vidite sad, sami blokadari ne prihvataju ovog rektora Đokića. Postavili su mu rok da mora do ponedeljka da se odrekne svake liderske pozicije. Dakle, nemaju lidera. Već godinama Amerikanci i Englezi tragaju za novim liderom prozapadne opozicije koji bi bio sličan Đinđiću, ili kombinacija Đinđića i Koštunice, ili bi bio sličan Mićunoviću ili bi bio sličan još tako nekom značajnijem. Nema ga. Ovo je boranija, što bi rekao Milan Panić, što glumi opoziciju u Narodnoj skupštini. Niko od njih nema dovoljno obrazovanja da se bavi politikom. Politika zahteva nešto znanja iz svake oblasti. Znate, kad me probude iza ponoći iz sna, pa me pitaju nešto iz tehnologije ili nešto iz elektronike — ne baš ono najdetaljnije, ali nešto moram znati da na nešto kažem o tome. Moram znati šta je elektronika, moram znati nešto o rudarstvu i rudama, a ne nazivati to "rudarenjem", pošto je to izraz izmišljen tamo kod ovih društvenih grupa na internetu... Oni tamo "rudare" ove, kako se zovu, lažne valute...”, kazao je Šešelj za Informer TV.