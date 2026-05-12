Iako se nedeljama predstavlja kao vođa blokadera i predsednički kandidat takozvane studentske liste, političar Vladan Đokić je pod pritiskom plenumaša bio prinuđen da se oglasi saopštenjem u kojem demantuje da je on lider takozvanog "studentskog pokreta"!

- Povodom kontinuiranog nastojanja pojedinih aktera da me predstave kao lidera ili predstavnika studenata, imam potrebu da još jednom naglasim da ja to nisam, ali da čvrsto stojim uz njih i akademsku zajednicu koja zahteva vladavinu prava i dostojanstven život u svojoj zemlji - navodi se u Đokićevom saopštenju.

Đokić je dodao da plenumaši samostalno odlučuju o svom načinu organizovanja i modelima rada, i tu niko nema pravo da im se nameće ni na koji način.

- Moja odgovornost je da, sa pozicije rektora i kao jednog od predstavnika akademske zajednice, doprinesem razumevanju onoga kroz šta danas prolaze univerziteti i celokupno društvo u Srbiji, kao i da štitim pravo studenata i univerziteta na slobodno, dostojanstveno i odgovorno delovanje - kaže političar Đokić.

Ipak, u svom saopštenju on je ponovo pokušao da se dodvori blokaderima.

- (Blokaderi) Studenti u meni imaju punu podršku u borbi za demokratske principe i za javni interes. Od početka protesta, podržavam njihove zahteve i verujem da svaki odgovoran građanin naše zemlje treba da teži njihovom ispunjenju jer bez pravde, nezavisnih institucija i odgovornih pojedinaca nema ni boljitka za naše društvo. (Blokaderi) Studenti su danas nosioci društvenih promena i na nama je da budemo uz njih, da ih podržimo radi očuvanja univerziteta i vladavine prava u našoj zemlji - zaključio je Đokić.

Ovim saopštenjem kojim se faktički ogradio od samog sebe, Đokić je pokazao da je rasulo u blokaderskim redovima dostiglo razmere lavine.

Takođe, već nekoliko dana se spekuliše da su plenumaši bili veoma nezadovoljni jer se Đokić predstavljao kao lider blokadera, i zbog toga su mu postavili ultimatum da u roku od 72 sata javno demantuje da je on zvanični predstavnik blokaderskog takozvanog "studentskog pokreta". Na kraju, Đokić nije imao kud i morao je da demantuje samog sebe… još jednom.

Opanjkavao državu u Londonu

Političar Vladan Đokić poslednjih dana često obitava u inostranstvu, gde traži podršku u rušenju vlasti. Poslednja destinacija mu je bila London gde je učestvovao na konferenciji „Referentni okviri za akademsku slobodu: institucionalni, nacionalni i nadnacionalni. Šta najbolje funkcioniše?“. On je i tu priliku iskoristio da opanjkava svoju državu, rekavši u svom obraćanju da se Univerzitet u Beogradu suočava sa pojačanim institucionalnim i političkim pritiscima, uključujući pokušaje delegitimizacije akademske zajednice i sužavanja prostora za slobodno delovanje.