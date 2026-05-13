Predstavnici Srbije, grupa "Lavina", nastupili su večeras, 12. maja, u prvoj polufinalnoj večeri Pesme Evrovizije i obezbedili plasman u veliko finale, koje će se održati u subotu, 16. maja.

Na zvaničnom profilu Evrovizije objavljen je snimak njihovog nastupa, koji beleži veliki broj lajkova i komentara koji ne prestaju da pristižu.

Publika je oduševljena izvođenjem momaka iz Niša, a u odeljku za komentare našle su se i brojne poznate ličnosti iz Srbije.

Među njima je i bivša predstavnica Srbije, Konstrakta, koja je ostavila komentar:

-Bravo za nastup - poručila je Konstrakta članovima grupe "Lavina", uz emodži ruku koje aplaudiraju.

Marija Šerifović je takođe reagovala na uspeh srpskih predstavnika i podržala njihove objave putem lajkova.

Podsetimo, ona je pre tačno 19 godina, na isti datum, donela pobedu Srbiji na Evroviziji, a sada je javno pružila podršku ovogodišnjim takmičarima i izrazila uverenje da će se plasirati u finale.

-Večeras će Srbija lagano ući u finale. Hrabrost se ne meri godinama, nego srcem - napisala je potom.

Kratko je poručila da veruje u njihov uspeh i istakla da je "Lavina" zaslužila mesto u završnici Evrovizije, čime im je dala dodatni vetar u leđa.