Snažno nevreme koje je večeras pogodilo Beograd izazvalo je pravi haos u pojedinim delovima prestonice, a najdramatičnije scene zabeležene su u Borči gde su ulice za samo nekoliko minuta završile pod vodom.

Obilna kiša praćena jakim vetrom i grmljavinom oko 18.45 naglo je zahvatila grad, nakon toplog i sunčanog dana, a građani su ostali zatečeni brzinom kojom se vreme promenilo.

Ulice pretvorene u reke

Na snimcima iz Borče vide se ogromne količine vode koje su preplavile kolovoze, dok automobili otežano prolaze kroz bujice.

U pojedinim delovima naselja voda je prekrila gotovo celu ulicu, a vozači su bili primorani da usporavaju ili potpuno zaustavljaju vozila.

Građani na društvenim mrežama objavljuju snimke poplavljenih saobraćajnica i navode da je situacija u nekim ulicama „katastrofalna“.

Grmljavina i jak vetar pogodili prestonicu

Nevreme je praćeno snažnom grmljavinom i jakim vetrom, dok je vidljivost na putevima u pojedinim momentima bila veoma smanjena.

Pljusak je dodatno otežao večernji špic i usporio saobraćaj širom grada.

Meteorolozi upozoravaju da se situacija još nije stabilizovala i da novi talas nevremena tek stiže.

Novi udar nevremena očekuje se oko 20 časova

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se oko 20 časova očekuje novo pogoršanje vremena uz dodatne padavine, pojačan vetar i moguće lokalne oluje.

Tokom dana nevreme je već zahvatilo pojedine delove Srbije, a glavni oblačni sistem sada prelazi preko Beograda i centralnih krajeva zemlje.

Građanima savetovan oprez

Vozačima se savetuje maksimalan oprez zbog mokrih kolovoza, moguće akvaplanacije i smanjene vidljivosti, dok građani pokušavaju da se sklone od jakog pljuska koji je za kratko vreme potpuno promenio atmosferu u prestonici.