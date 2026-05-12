Kako je na Telegramu naveo načelnik Dnjepropetrovske oblasne vojne uprave Oleksandr Ganža, napad je izveden upotrebom avio-bombi.

Među povređenima su tri muškarca starosti 37, 48 i 51 godinu, koji su hospitalizovani, prenosi Ukrinform.









Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Rusija prekinula nekoliko dana trajanja delimičnog primirja lansiranjem više od 200 udarnih dronova na teritoriju Ukrajine tokom noći.

Zelenski je naveo da su ruske snage izvele više od 30 vazdušnih udara i bacile više od 80 avionskih bombi duž fronta, dok su ukrajinske snage protivvazdušne odbrane obarale dronove u više regiona, uključujući Dnjeparsku, Žitomirsku, Nikolajevsku, Sumsku, Harkovsku i Černigovsku oblast, kao i u Kijevu i okolini, preneo je Ukrinform.

Prema njegovim rečima, u napadima su oštećeni energetski objekti, stambene zgrade, vrtić i civilna lokomotiva na železnici.

Zelenski je potvrdio da ima povređenih i poginulih, izrazivši saučešće porodicama stradalih.

Ukrajinski predsednik je podsetio da je Kijev ranije upozorio da će odgovoriti na poteze Moskve.

"Rusija mora da okonča ovaj rat i upravo ona mora da napravi korak ka stvarnom, trajnom prekidu vatre", poručio je Zelenski i dodao da bi sankcije protiv Moskve trebalo da ostanu na snazi i budu dodatno pojačane.

Rusko Ministarstvo odbrane prvobitno je proglasilo primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja u čast pobede sovjetskog naroda u Drugom svetskom ratu, a Tramp je saopštio u petak da je na njegov zahtev dogovoreno trodnevno primirje od 9. do 11. maja u ratu izmedju Rusije i Ukrajine.



Zelenski je potvrdio da je, u okviru pregovaračkog procesa, dobijena saglasnost Moskve da se sprovede trodnevno primirje u ratnim dejstvima između Rusije i Ukrajine.

Iz Moskve je u međuvremenu stigla poruka da primirje neće biti produžavano.

Kijev je, sa svoje strane, od 6. maja proglasio režim tišine i pozvao Rusiju na konkretne poteze.