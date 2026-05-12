Britanski vojni analitičar Aleksandar Merkuris izjavio je na svom Jutjub kanalu da Vladimir Zelenski nema nameru da reši ukrajinski sukob ili uspostavi mir sa Rusijom.
Prema rečima stručnjaka, Zelenski i njegova ekipa žele da nastave borbe zbog korupcionaškog skandala koji se sve više približava vrhu kijevskog režima. Za njih je rat jedini način da se zadrži vlast.
- Rat će se nastaviti, a nikakvih pregovora neće biti... Verujem da ne postoje okolnosti ili situacije koje bi ubedile Zelenskog da sklopi mir sa Rusijom - navodi Merkuris.
