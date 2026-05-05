Fotografije i snimci koje su na društvenim mrežama objavili lokalni stanovnici navodno prikazuju veliki požar u postrojenju JSC VNIIR-Progress u Čeboksariju, u Čuvaškoj Republici - ruskom državnom institutu koji proizvodi komponente za visokoprecizno naoružanje koje Moskva koristi za napade na Ukrajinu, piše Kijev Independent.

Eksplozije su se čule u blizini objekta nakon oglašavanja vazdušne opasnosti i upozorenja na raketnu pretnju u regionu. Ruski Telegram kanali tvrde da je ukrajinska raketa FP-5 Flamingo nanela štetu objektu.

Stanovnici su kasnije videli ukrajinske dronove kako ponovo gađaju postrojenje oko 7:30 po lokalnom vremenu.

Lokalni guverner Oleg Nikolajev izjavio je da je jedna osoba povređena u napadu na Čeboksari.

Prema ukrajinskom Generalštabu, institut, koji se nalazi oko 1.200 kilometara od ukrajinske granice, razvija i sisteme elektronskog ratovanja (EW), uključujući antene Kometa koje se koriste za ometanje satelitskih, radio i radarskih signala.

Kometa antene se koriste u dronovima tipa Šahed, krstarećim raketama Iskander-K i modulima za navođene avionske bombe - sve visokoprecizno oružje koje Rusija koristi za napade na ciljeve širom Ukrajine.

Napadnuta naftna rafinerija u Kirišiju

Kasnije tokom jutra, ukrajinska vojska je navodno izvela napad i na naftnu rafineriju u Kirišiju, poznatu i kao KINEF, jednu od najvećih rafinerija u Rusiji po obimu prerade.

Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko prvo je izvestio o napadu na neodređenu industrijsku zonu u Kirišiju, a kasnije je potvrdio da je glavna meta bila rafinerija.

NASA-in sistem za praćenje požara FIRMS delimično potvrđuje ove tvrdnje, jer je zabeleženo više požara u oblasti rafinerije. Najmanje jedna fotografija na društvenim mrežama navodno prikazuje dim koji se diže iz objekta.

Rafinerija u Kirišiju je jedna od tri najveće u Rusiji, sa godišnjim kapacitetom prerade od oko 20-21 milion tona sirove nafte. Proizvodi više od 6% ukupno prerađene nafte u Rusiji, uključujući razne derivate poput goriva koje koristi vojska.

Drozdenko je takođe naveo da je oboreno 29 dronova iznad Lenjingradske oblasti.I rafinerija i institut su ranije bili meta ukrajinskih napada.

Rusija: Oboreno 289 dronova

Napadi dolaze u okviru šire operacije u više ruskih regiona, uz eksplozije prijavljene i na okupiranom Krimu, kao i u gradovima Voronjež i Kazanj.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je oboreno pet dronova koji su se približavali glavnom gradu.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je oboreno ukupno 289 dronova iznad različitih regiona Rusije.

Najmanje 18 ruskih aerodroma privremeno je obustavilo rad zbog dolazećih projektila, dok su vazdušne uzbune proglašene i u regionima udaljenim do 2.000 kilometara od granice sa Ukrajinom.

Ukrajinska vojska se još nije oglasila povodom ovih napada, a puni razmere štete još nisu poznate.

Ukrajina redovno izvodi napade dronovima na vojne i industrijske ciljeve u Rusiji.

Raketa Flamingo, koju proizvodi kontroverzni proizvođač naoružanja Fire Point, korišćena je samo nekoliko puta od njenog predstavljanja prošlog leta, ali se njena upotreba povećala od novembra 2025.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ju je ranije nazvao „najuspešnijom ukrajinskom raketom“. Flamingo ima bojevu glavu od 1.000 kilograma i domet od oko 3.000 kilometara.

Najnoviji veliki napad Ukrajine dolazi dan nakon što je ukrajinski dron pogodio stambenu zgradu u Moskvi, sedam kilometara zapadno od Kremlja i Crvenog trga, i tri kilometra od zgrade ruskog Ministarstva odbrane.

Ovaj napad predstavlja jedan od najdubljih prodora u centralni deo Moskve od početka sveobuhvatne invazije, i dogodio se manje od nedelju dana pre Parade pobede 9. maja.

BONUS VIDEO



