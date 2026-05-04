„Naravno, sezona će se održati. Obala našeg okruga duga je oko 90 kilometara. Ono što se dogodilo na jednoj plaži neće uticati na ostale. I ovu plažu ćemo dovesti u red do 1. juna, tako da će ljudi koji dolaze baš u naš grad moći da je koriste“, rekao je Bojko na kanalu Solovjov lajv, prenosi Komersant.



On je dodao i da nakon incidenta nije zabeležen povećan broj građana koji su potražili medicinsku pomoć, ocenjujući da su tvrdnje o pogoršanju zdravstvene situacije rezultat dezinformacija.



„Zapadne televizijske kuće i blogeri šire netačne informacije o stanju u gradu“, naveo je Bojko.



Međutim, nezavisni stručnjaci iznose drugačiju procenu. Ruski ekolog izjavio je za istraživački portal Agentstvo da je zagađenje naftom zahvatilo oko 60 kilometara obale u okolini Tuapsea, dok pojedini eksperti smatraju da je rok za sanaciju pre početka sezone nerealan.



Grad je od sredine aprila bio meta više napada, u kojima su pogođeni rafinerija i morski terminal koji čine jedinstven industrijski kompleks. Posledice su uključivale više epizoda takozvane „naftne kiše“, dok su tragovi zagađenja registrovani i u reci i u moru.