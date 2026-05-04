„Naravno, sezona će se održati. Obala našeg okruga duga je oko 90 kilometara. Ono što se dogodilo na jednoj plaži neće uticati na ostale. I ovu plažu ćemo dovesti u red do 1. juna, tako da će ljudi koji dolaze baš u naš grad moći da je koriste“, rekao je Bojko na kanalu Solovjov lajv, prenosi Komersant.
On je dodao i da nakon incidenta nije zabeležen povećan broj građana koji su potražili medicinsku pomoć, ocenjujući da su tvrdnje o pogoršanju zdravstvene situacije rezultat dezinformacija.
„Zapadne televizijske kuće i blogeri šire netačne informacije o stanju u gradu“, naveo je Bojko.
Međutim, nezavisni stručnjaci iznose drugačiju procenu. Ruski ekolog izjavio je za istraživački portal Agentstvo da je zagađenje naftom zahvatilo oko 60 kilometara obale u okolini Tuapsea, dok pojedini eksperti smatraju da je rok za sanaciju pre početka sezone nerealan.
Grad je od sredine aprila bio meta više napada, u kojima su pogođeni rafinerija i morski terminal koji čine jedinstven industrijski kompleks. Posledice su uključivale više epizoda takozvane „naftne kiše“, dok su tragovi zagađenja registrovani i u reci i u moru.
Grad Tuapse biće spreman za turističku sezonu, uprkos nedavnom izlivanju nafte izazvanom napadima dronova, izjavio je načelnik opštine Sergej Bojko, uz obećanje da će gradska plaža biti očišćena do 1. juna.
Komentari (0)