M. P. (19) teško je povređen sinoć oko ponoći u Manasijevoj ulici na Savskom vencu, kada mu je, prema prvim informacijama, grupa za sada nepoznatih osoba preprečila put, izvukla ga iz automobila i brutalno ga napala.

Kako Telegraf.rs saznaje, mladić je policiji ispričao da se u trenutku napada nalazio u svom automobilu marke "golf" sa drugom, kada ih je presrelo više osoba. Oni su, kako se sumnja, zaustavili vozilo, a zatim M. P. izvukli napolje i zadali mu više udaraca po telu.

Prema njegovim rečima, napadači su bili maskirani, a jedan od njih je, kako se sumnja, izvadio nož i mladiću zadao više ubodnih rana.

- Mladić je primljen u Urgentni centar sa višestrukim ubodnim ranama po leđima i vratu i nalazi se u teškom stanju - naveo je izvor blizak istrazi za Telegraf.rs.

Policija je odmah po prijavi izašla na lice mesta i obavila uviđaj, dok motiv napada za sada nije poznat. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da bi povod mogao da bude sukob zbog neraščišćenih računa.

U toku je izuzimanje snimaka sa nadzornih kamera, kao i razgovor sa potencijalnim svedocima, kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo kobne večeri.

Istraga je u toku.

Alo/Telegraf.rs

BONUS VIDEO