Video snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju dron koji leti na maloj visini ka Moskvi neposredno pre 1 sat ujutru po lokalnom vremenu. Stanovnici su ubrzo nakon toga prijavili jake eksplozije u gradu.

Fotografije navodno prikazuju oštećenja na gornjim spratovima jedne visoke stambene zgrade u gradu, za koju se tvrdi da je Mosfilm Tower, luksuzna zgrada zapadno od centra grada. Ostaci drona viđeni su razbacani po ulici ispod, dok su hitne službe bile na terenu.

Ovaj napad izgleda kao jedan od najdubljih prodora u centralni stambeni deo Moskve, jer se dogodio oko sedam kilometara zapadno od Kremlja i Crvenog trga, i tri kilometra od zgrade ruskog Ministarstva odbrane, piše Kijev Independent.

Mosfilm Tower se nalazi u elitnom naselju u gradu, blizu ambasada i diplomatskih rezidencija.

Rusija je ranije prijavljivala više napada dronovima na Moskvu, iako je prestonica dobro zaštićena od vazdušnih pretnji. Retko je da je Moskva pretrpela štetu na civilnoj infrastrukturi, uprkos porastu ukrajinskih napada u poslednjih nekoliko meseci.

U objavi na društvenim mrežama, gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin potvrdio je napad, navodeći da nije bilo žrtava. Ukrajinska vojska se još nije oglasila povodom navodnog napada, a obim pričinjene štete u tom trenutku nije bio jasan. Sobjanin je kasnije naveo da su još dva drona koja su se kretala ka Moskvi oborena od strane ruske protivvazdušne odbrane.

Napad pred proslavu Dana pobede

Ukrajina redovno izvodi napade dronovima na vojne i industrijske objekte u Rusiji.

Napad na Moskvu dolazi samo nekoliko dana pre nego što je planirana parada povodom Dana pobede 9. maja na Crvenom trgu.

Rusko Ministarstvo odbrane je 28. aprila saopštilo da parada neće prikazivati vojnu opremu, što predstavlja značajnu promenu za događaj na kojem se inače prikazuje vojna tehnika. Ove proslave naglašavaju ulogu Sovjetskog Saveza u pobedi, a Kremlj koristi događaj da prikaže svoju vojnu moć i učvrsti zvanične narative o ratu u Ukrajini.

