Ruske snage od ranog jutra izvele su napade na oblasti u Sumiju i Krivom Rogu u Dnjepropetrovskoj oblasti. Ukrajinska vojska, s druge strane, nastavlja da gađa ruske energetske objekte.

Zbog požara u rafineriji nafte u Tuapseu evakuisano 58 osoba Zbog požara u rafineriji nafte koji je izazvao ukrajinski dron u ruskoj crnomorskoj luci Tuapse do sada je evakuisano 58 stanovnika čije su kuće bile ugrožene, saopštio je Centar za vanredne situacije Krasnodarskog kraja. "Centar za evakuaciju je prethodno formiran u školi broj 6 u gradu...Prema poslednjim podacima, do večeri je u centru za evakuaciju ostalo 26 ljudi, koji su trenutno smešteni u hotelu", saopštio je Centar za vanredne situacije na Telegram kanalu, prenosi RIA novosti. Na teritoriji opštine Tuapse ranije danas je proglašeno regionalno vanredno stanje, nakon što je u ukrajinskom napadu dronom pogođena rafinerija nafte, u kojoj je izbio veliki požar. U požaru nije bilo povređenih, a u njegovom gašenju učestvuje više od 250 ljudi. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je ranije da je meta ukrajinskog napada bilo skladište nafte za izvoz u luci Tuapse. Moskva menja strategiju? Ukrajina najavljuje nove udare Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija planira nove ofanzive i proširenje mobilizacije, uprkos velikim gubicima na frontu. "Starmerove pretnje floti iz senke bez efekta, ruski brodovi i dalje prolaze" Odluka britanskog premijera Kira Starmera da omogući vojsci zaustavljanje ruskih brodova iz "flote iz senke" nije smanjila njihov prolazak kroz britanske vode, pokazuje analiza Rojtersa. U mesec dana nakon najave, najmanje 98 sankcionisanih brodova prošlo je tim područjem, što je gotovo isti broj kao i ranije. Ta plovila, često sa nejasnim vlasništvom, prevoze naftu, žitarice i oružje, često u funkciji podrške Rusiji u ratu protiv Ukrajine. Prema podacima London Stock Exchange Group, 63 broda prošla su blizu obale u Lamanšu, dok se još 35 kretalo kroz britansku ekskluzivnu ekonomsku zonu. Najmanje 10 brodova koristilo je "spoofing", odnosno manipulaciju sistemima za praćenje tokom plovidbe. Kremlj sankcije smatra nezakonitim i potez Londona ocenjuje kao neprijateljski, uz najavu mogućeg odgovora. Zelenski pobesneo; "Uvešćemo vam sankcije"

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski opomenuo je Izrael zbog prihvatanja brodova koji prevoze ukrajinsko žito koje je, kako je istakao, ukrala Rusija i obećao da će uvesti sankcije svima koji su u to umešani. Rusija upozorava: "EU sve dublje u ratu u Ukrajini – eskalacija preti celoj Evropi" Snabdevanjem Kijeva oružjem Evropska unija se sve više uključuje u sukob u Ukrajini, izjavio je danas ruski ministar odbrane Andrej Belousov, ističući da Rusija pažljivo prati proizvodne i logističke lance isporuke oružja Kijevu. Peskov: Ukrajina napadima na postrojenja u Tuapseu doprinosi destabilizaciji energenata Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Kijev napadima na naftna postrojenja u Tuapseu doprinosi destabilizaciji svetskih energetskih tržišta, koja su već pod pritiskom zbog situacije u Ormuskom moreuzu. On je rekao da je ukrajinski režim ponovo izveo napad na skladišta nafte u Tuapseu, gde je, prema njegovim navodima, nafta bila namenjena izvozu i ispunjavanju ugovornih obaveza, prenosi Tass. "Na taj način kijevski režim svojim delovanjem dodatno povećava deficit nafte na svetskim tržištima, koja već imaju značajne poteškoće zbog situacije u Ormuskom moreuzu i podstiče dalju destabilizaciju globalnih energetskih tržišta", istakao je Peskov. Ukrajina povećala domet napada na rusku teritoriju na oko 1.750 kilometara Ukrajina je povećala domet napada na rusku teritoriju na oko 1.750 kilometara, što je više od 2,5 puta u odnosu na početak rata 2022. godine, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Ukrajine. Ministarstvo navodi da su kapaciteti dalekometnih napada postali jedan od ključnih elemenata ukrajinske strategije, omogućavajući napade na vojne i energetske objekte u dubokoj pozadini Rusije, prenosi Ukrinform. U saopštenju se podseća da je u decembru 2022. godine izveden napad na vazduhoplovnu bazu Engels-2 u Saratovskoj oblasti, jedan od ključnih aerodroma ruske strateške avijacije, pri čemu su oštećena dva bombardera Tu-95MS. Izrael: Ruski brod sa žitom nije ušao u luku Ministar inostranih poslova Izraela Gideon Sar odbacio je tvrdnje ukrajinskog predsednika Volodmira Zelenskog da je u Izrael pristao ruski brod sa ukrajinskim žitom, navodeći da brod nije ušao u luku, da još uvek nije dostavio svoju dokumentaciju, kao i da nije moguće proveriti tačnost ukrajinskih tvrdnji u vezi sa falsifikovanjem tovarnog lista.

Sae je to rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare sa srpskim šefom diplomatije Markom Đurićem, na pitanje novinara kako komentariše izjavu ukrajinskog predsednika Volodmira Zelenskog, koji je na društvenoj mreži Iks objavio da Izrael od Rusa kupuje pšenicu uzetu iz okupiranog dela Ukrajine. "Jasno odbacujemo ovu vrstu 'tviter diplomatije'. A sada činjenice. Generalni direktor našeg ministarstva je ranije danas razgovarao sa Poreskom upravom Izraela, koja je započela ispitivanje ovog slučaja. Kada nešto ispitujete, ne prejudicirate činjenice. Brod nije ušao u luku i još uvek nije dostavio svoju dokumentaciju", rekao je Sar. Naveo je da nije moguće proveriti tačnost ukrajinskih tvrdnji u vezi sa falsifikovanjem tovarnog lista. "Do ovog trenutka, ukrajinska vlada nije podnela zahtev za pravnu pomoć. Umesto toga, objavili su tvitove. Takav zahtev je neophodan kada se radi o navodima o krivičnim delima počinjenim u inostranstvu. Takođe, ukrajinska vlada nije dostavila dokaze za svoje tvrdnje. Izrael je država koja poštuje vladavinu prava. Izraelske vlasti su dužne da postupaju u skladu sa zakonom. Pravne rasprave moraju se zasnivati na dokazima", rekao je Sar. Ponovio je da Izrael odbacuje "tviter diplomatiju" i da neće biti pod njenim uticajem, a Ukrajini je poručio da ako imaju bilo kakve dokaze o krađi, dostave ih putem odgovarajućih kanala. "Pomalo je iznenađujuće da to dolazi od zemlje koju smo podržavali u međunarodnim forumima, pomagali na različite načine, uključujući humanitarnu pomoć, kao i nedavno obezbeđivanjem energetskih generatora tokom prošle zime. Ali, verovatno je to život. Mi ćemo se držati svojih principa i principa koje sam naveo", zaključio je Sar. (Tanjug) Napad na Kijev, ima ranjenih U Kijevu je broj povređenih u napadu ruskog drona porastao na dve osobe, izvestio je gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu. Pogoci i otpadni delovi sa bespilotnih letelica zabeleženi su u dva dela grada. U Ševčenkivskom okrugu došlo je do oštećenja fasade nedovršene zgrade. U Solomjanskom okrugu, ostaci ruskog drona pali su na teritoriju groblja. (Ukrinform)

Belousov: Davanjem oružja Kijevu, EU se sve više uključuje u sukobu Ukrajini

Snabdevanjem Kijeva oružjem Evropska unija se sve više uključuje u sukob u Ukrajini, izjavio je danas ruski ministar odbrane Andrej Belousov, ističući da Rusija pažljivo prati proizvodne i logističke lance isporuke oružja Kijevu.

"Vidimo pad podrške Sjedinjenih Američkih Država kijevskom režimu, usred rastuće pomoći Ukrajini od evropskih zemalja. Evropska unija se sve više uključuje u sukob, finansira ga i isporučuje oružje", rekao je Belousov na sastanku ministara odbrane zemalja članica Šangajske organizacije za saradnju u Kigristanu, a prenosi agencija Interfaks.

Belousov je podsetio na spisak evropskih kompanija koje proizvode i isporučuju Ukrajini jurišne bespilotne letelice i njihove komponente za napade na ruskoj teritoriji.

"Takve akcije doprinose nagloj eskalaciji vojno-političke situacije na celom evropskom kontinentu i mogle bi dovesti do nepredvidivih posledica", naveo je Belousov.

Prema njegovim rečima, SAD i Zapad podrivaju temelje globalne bezbednosne arhitekture.

"Njihov agresivni kurs pogoršava geopolitičke kontradikcije, potkopava stratešku stabilnost i potkopava ključne mirovne sporazume", rekao je Belousov. Ocenio je da je u svetu porastao potencijal za konflikte, dok je istovremeno umanjena uloga međunarodnih institucija.

Moskva razvija mehanizme za odgovor na 20. paket sankcija EU Rusiji

Moskva je pokrenula rad na razvijanju instrumenata koji mogu da odgovore na 20. paket sankcija Evropske unije Rusiji, izjavio je danas direktor Sektora za ekonomsku saradnju ruskog Ministarstva spoljnih poslova Dmitrij Beričevski.

"Razmatramo ekonomske instrumente koji će nam omogućiti da ojačamo naš suverenitet, podržimo naše proizvođače i otežamo stvari onim proizvođačima kojima ne zabranjujemo ulazak na rusko tržište, kako bi osetili da su konkurencija i da su naši proizvođači u povoljnijem položaju", rekao je Biričevski, a prenosi agencija RIA novosti.

On je naglasio da komisija za smanjenje barijera u spoljnoj trgovini razvija ciljane ekonomske mere. Prethodno je iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova saopšteno da je Rusija na crnu listu stavila predstavnike Evropske unije koji su učestvovali u donošenju odluka o pomoći Ukrajini i koji imaju neprijateljske stavove prema Moskvi.

"Takođe smo uveli restriktivne mere protiv aktivista civilnog društva i predstavnika akademske zajednice u evropskim zemljama koji zauzimaju neprijateljske stavove prema Rusiji, kao i poslanika nacionalnih parlamenata zemalja članica EU i Evropskog parlamenta koji su glasali za antiruske rezolucije i zakone", navelo je rusko Ministarstvo.

Evropska unija, koja je odobrila 20. paket sankcija protiv Moskve, time nastavlja svoje pokušaje da izvrši pritisak na Rusiju eskalacijom jednostranih restriktivnih mera, istaklo je rusko Ministarstvo.

Destruktivna politika Brisela ne može da ima bilo kakav uticaj na spoljnu politiku Rusije, naglašava se u saopštenju. Evropska unija je 23. aprila usvojila 20. paket sankcija protiv Rusije, a Evropski savet je saopštio da je to najveći paket sankcija u poslednje dve godine.

Ukrajinska Vrhovna rada je podržala predloge zakona koje je podneo predsednik Volodimir Zelenski o produženju ratnog stanja i mobilizacije od 4. maja do 2. avgusta 2026. godine.

Parlament je po 19. put produžio ratno stanje i mobilizaciju.

(Ukrajinska pravda)

Grosi upozorava: Rizik od nuklearne katastrofe na nivou Hladnog rata

Rizik od nuklearne katastrofe porastao je na nivoe kakve nisu viđene od vrhunca Hladnog rata, rekao je generalni direktor IAEA Rafael Grosi na konferenciji za preispitivanje delovanja Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT).

"Rat se vratio u Evropu i na Bliski istok, a multilateralni mehanizmi koji obezbeđuju mir i bezbednost su pod ogromnim pritiskom. U današnjem nuklearnom prostoru suočavamo se sa neizvesnom pauzom, gde postoji više aktera, više rizika i manje jasnoće“, napisao je Grosi na mreži Iks.

Pozvao je zemlje da se pridržavaju Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja. Istovremeno, rekao je, nuklearna nauka i tehnologija treba da se šire, jer podržavaju energetsku i prehrambenu bezbednost, zdravlje i zaštitu životne sredine.

(Unijan)

Zelenski preti Izraelu sankcijama zbog krađe ukrajinskog žita

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je opomenuo Izrael zbog prihvatanja brodova koji prevoze ukrajinsko žito koje je ukrala Rusija i obećao da će uvesti sankcije svima koji su u to umešani.

"Sticanje ukradene robe u svim normalnim zemljama je delo koje povlači za sobom pravnu odgovornost. Ovo se posebno odnosi na žito koje je ukrala Rusija. Još jedan brod sa takvim žitom stigao je u izraelsku luku i sprema se za istovar. Ovo nije i ne može biti čisti posao. Izraelske vlasti ne mogu a da ne znaju koji brodovi i sa kojim teretom stižu u luke zemlje", upozorio je Zelenski na društvenim mrežama.

DANCI KRILI ISTINU U STRAHU OD RUSIJE! Izbio bi svetski rat da su rekli šta se desilo 26. septembra 2022. u Severnom moru

U trenutku kada su eksplozije na gasovodima Severni tok 1 i Severni tok 2 potresle Evropu 26. septembra 2022. godine, većina javnosti očekivala je jasan odgovor – ko stoji iza toga i zašto.

Međutim, kako vreme prolazi, umesto razjašnjenja, sve više se otvara prostor za sumnju i pitanja koja očigledno nisu dobila odgovor.

U tom kontekstu, nova otkrića koja se vezuju za istragu i političke odluke pojedinih država dodatno komplikuju sliku.

Ruske snage zauzele Zemljanke i Iljinovku

Ruska vojska je zauzela sela Zemljanke u Harkovskoj oblasti i Iljinovku u Donjeckoj, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

(Izvestija)

Generalštab Ukrajine potvrdio novi napad na rafineriju u Tuapseu

Odbrambene snage izvršile su novi napad na rafineriju nafte Tuapse u Krasnodarskok Pokrajini Ruske Federacije, potvrdio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Naveo je da je ta rafinerija uključena u snabdevanje ruske vojske na teritoriji Ukrajine.

Zabeleženo je kako dronovi udaraju u teritoriju objekta, nakon čega je usledio požar. Obim štete se utvrđuje.

(Ukrinform)

U Krivom Rogu ima poginulih i ranjenih

Rusija je napala Krivi Rog u Dnjepropetrovskoj oblasti, ima mrtvih i ranjenih, objavio je na Telegramu, načelnik Dnjepropetrovske OVA, Aleksandar Ganža.

"Rusi su napali Krivi Rog. Jedna osoba je poginula, pet je povređeno", napisao je Ganža i dodao da je grad napadnut udarnim bespilotnim letelicama.

(Unijan)

Napadnuta Belgorodska oblast, poginule tri osobe

Tri osobe su poginule u napadu ukrajinskih dronova u Belgorodskoj oblasti, objavio je gubernator Vjačeslav Glatkov.

"Tri civila su poginula u napadima dronova ukrajinskih oružanih snaga. Još troje, uključujući šesnaestogodišnjeg dečaka, zadobilo je razne povrede", napisao je Glatkov na društvenoj mreži Iks.

Stanovnik sela Voznesenovka u Šebekinskim oblastima zadobio je smrtonosne povrede kada je dron udario u njegov automobil, prenosi RIA Novosti.

Ruski udar na Konotop u Sumskoj oblasti

Ruske snage su rano jutros izvele seriju napada dronovima na Konotop u Sumskoj oblasti, saopštio je gradonačelnik Konotopa Artem Semenjihin, a prenosi Ukrinform.

Semenjihin kaže da je prijavljena šeteta na stambenim i administrativnim zgradama, kao i na centralnoj bolnici.

Dodaje i da je tramvajska mreža oštećena, a da je prevoz u Konotopu obustavljen.

Kako prenosi Ukrinform, u protekla 24 sata ruske snage izvele su napade na 19 naselja u Sumskoj oblasti u kojima je poginula jedna osoba, a četiri su ranjene.

(Ukrinform)

Požar u ruskoj rafineriji nafte

Požar je izbio u rafineriji nafte u Tuapseu nakon pada ostataka bespilotne letelice, saopštile su lokalne vlasti u Krasnodarskom kraju.

Prema navodima operativne grupe, u incidentu nije bilo povređenih, dok su vatrogasne ekipe angažovane na gašenju požara sa velikim brojem ljudstva i tehnike, preneo je Tass.

Četiri osobe povređene u ruskim napadima na Zaporošku, Hersonsku i Dnjepropetrovsku oblast

Četiri osobe su povređene u ruskim napadima na gradove Zaporožje i Herson i na Dnjepropetrovsku oblast, saopštio je načelnik Vojne uprave Zaporoške oblasti Ivan Fedorov.

"Rusi napadaju Zaporožje. Dva muškarca starosti 40 i 45 godina su povređena. Obojica su u stabilnom stanju i primaju neophodnu medicinsku pomoć", naveo je Fedorov.

Jedna osoba je povređena u Hersonu. Ruske snage su napale okrug Korabelni dronom oko 6 časova.

Još jedan muškarac je povređen u Dnjepropetrovskoj oblasti.

(Ukrajinska pravda)

Kijev poručio EU: Rat protiv Ukrajine predstavlja ozbiljan rizik od nuklearne katastrofe

Zamenik ministra spoljnih poslova Ukrajine, Aleksandar Miščenko, naglasio je da neophodno da se odmah obustave sve vojne aktivnosti u blizini nuklearnih postrojenja.

Dodajući da "ruski rat protiv Ukrajine predstavlja ozbiljan rizik od nuklearne katastrofe".

Pomenuo je i namerni ruski napad dronom na lokaciju Černobilja, koji je oštetio strukturu Novog bezbednog konfajnenta.

"Sve vojne akcije u blizini nuklearnih postrojenja moraju biti odmah obustavljene. Bilo kakva šteta na takvim postrojenjima mogla bi da poništi decenije međunarodnih napora u oblasti nuklearne bezbednosti", naglasio je Miščenko.

(Ukrajinska pravda)