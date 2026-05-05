U momentu kada "nova jednačina Ormuskog moreuza dobija oblik", nastavak statusa kvo "nepodnošljiv" je za Sjedinjene Američke Države, izjavio je danas glavni iranski pregovarač, predsednik iranskog parlamenta, Mohamed Bager Kalibaf.

On je u objavi na mreži Iks istakao da su bezbednost brodarstva i tranzita energije ugrozile Sjedinjene Države i njeni saveznici kršenjem prekida vatre i nametanjem blokade.

"Naravno, njihovo zlo će biti sankcionisano. Dobro znamo da je nastavak statusa kvo nepodnošljiv za Ameriku, a još nismo ni počeli", naglasio je Kalibaf.

(Tanjug)