Zelenski je naveo da je u pripremi plan koraka o unapređenju bezbednosne infrastrukture Ukrajine.

"Takođe smo se složili da aktivno krenemo napred u vezi sa sporazumom o dronovima sa Evropskom unijom i pregledali detalje ove perspektivne bezbednosne saradnje", napisao je Zelenski na svom nalogu na mreži Iks.

Govoreći na otvaranju Samita Evropske političke zajednice u Jerevanu, Zelenski je ocenio da bi bilo dobro da Evropa ima svoj glas na mirovnim pregovorima Rusije i Ukrajine i da učestvuje u tim razgovorima.

"U kontaktu smo sa Sjedinjenim Američkim Državama i razumemo njihove stavove. Ali bilo bi dobro razviti jedan zajednički evropski glas", istakao je Zelenski, dodajući da je potrebno pronaći funkcionalni format da Evropa bude za stolom u svim razgovorima.

Predsednica Evropske komisije Ursula Fon der Lajen rekla je nakon razgovora sa Zelenskim u Jerevanu da EU i Ukrajina integrišu svoje odbrambene industrije, dok EU istovremeno približava Ukrajinu projektima Vazdušnog štita i Odbrane dronovima.

Zelenski: Ukrajina spremna za sledeću rundu pregovora u trilateralnom formatu

Zelenski je izjavio je sinoć u Jerevanu tokom sastanka sa britanskim premijerom Kirom Starmerom da je Ukrajina spremna za sledeću rundu pregovora o okončanju rata u trilateralnom formatu.

Zelenski je naveo u objavi na Fejsbuku da je sa Starmerom razgovarao o potrebi za postizanje pravednog i dostojanstvenog mira za Ukrajinu.

"Mi u Ukrajini cenimo sve korake koje je preduzela Velika Britanija da podrži naš narod i oslabi agresora, posebno u borbi protiv ruske flote u senci", istakao je Zelenski.

Rekao je da je sa Starmerom razgovarao i o podršci ukrajinskom energetskom sektoru. Zelenski je, takođe, zahvalio Britaniji na obuci ukrajinskih vojnika.

Posebno je zahvalio britanskom kralju Čarlsu III na rečima podrške Ukrajini tokom nedavnog govora pred američkim Kongresom.

Starmer je ponovio podršku Britanije Ukrajini i ukrajinskom narodu i izrazio poštovanje prema nepokolebljivoj hrabrosti vojnika na prvoj liniji fronta, kao i civila.

Zelenski boravi u Jerevanu radi učešća na 8. Samitu Evropske političke zajedice (EPZ), koji počinje danas i okuplja lidere 48 zemalja, a njime će presedavati predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i jermenski premijer Nikol Pašinjan.

