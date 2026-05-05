Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski rekao je da bi ukrajinski dronovi mogli da uznemire tradicionalnu rusku paradu povodom Dana pobede 9. maja u Moskvi, dok Kremlj pojačava mere bezbednosti i prvi put u dve decenije odustaje od prikazivanja teškog naoružanja.

U govoru na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu u Jermeniji, Zelenski je istakao da Rusija više "ne može da prijušti" vojnu tehniku na paradi na Crvenom trgu.

- Rusija je najavila paradu 9. maja u Moskvi bez vojne opreme. Ne mogu sebi to da priušte - a boje se da dronovi mogu da zuje iznad Crvenog trga. To je indikativno. Pokazuje da oni sada nisu snažni - poručio je Zelenski.

Parada 9. maja tradicionalno je prilika za Rusiju da demonstrira vojnu moć, ali ove godine biće znatno skromnija. Kremlj je već ranije objavio da tenkovi i rakete neće učestvovati, što se tumači kao posledica ranjivosti ruske odbrane četiri godine posle početka rata u Ukrajini, piše Politiko. Uoči parade ruske vlasti preduzimaju vanredne mere. U Moskvu se dovode dodatni sistemi protivvazdušne odbrane iz drugih regiona, uvode se ograničenja na satelitski internet i mobilne veze, a prema izveštajima lista Novaja Gazeta, od 5. do 9. maja biće blokirane i SMS usluge.

Ove mere dolaze posle nedavnih ukrajinskih napada dronovima. U ponedeljak je, prema priznanju moskovskog gradonačelnika Sergeja Sobjanina, ukrajinski dron pogodio elitnu stambenu zgradu samo šest kilometara od Kremlja. Poslednjih nedelja Ukrajina je više puta napadala i naftnu infrastrukturu u Tjapseu na Crnom moru. Zelenski je na samitu pozvao evropske lidere da nastave da vrše pritisak na Rusiju kako bi odabrala diplomaciju umesto rata.

Podsetio je da je ruski predsednik Vladimir Putin prošle nedelje predložio jednodnevno primirje upravo za 9. maj, što je Kijev odbacio tražeći dugoročno rešenje. Kremlj je tada odgovorio da je odluka isključivo na Putinu.

Analitičari ocenjuju da izjava Zelenskog ima i psihološki učinak, želi da pokaže da Ukrajina može da dosegne srce ruske prestonice upravo na dan kada Moskva slavi "pobedu".