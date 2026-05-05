Sva aktuelna dešavanja sukoba na Bliskom istoku – 67. dan pratite u našem blogu UŽIVO:
Teheran: Projekat Sloboda je projekat ćorak
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je da "nema vojnog rešenja za političku krizu", nakon što je predsednik SAD Donald Tramp izjavio da su američke snage "potopile" sedam iranskih brzih čamaca.
"Događaji u Ormuskom moreuzu jasno pokazuju da ne postoji vojno rešenje za političku krizu", naveo je na mreži Iks.
Cene nafte skočile nakon iranskog udara na energetsku infrastrukturu Emirata
Cene nafte su porasle nakon iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata u ponedeljak i nastavka eskalacije u Ormuskom moreuzu.
Cena nafte tipa "brent" porasla je za pet odsto i kretala se na nivou od 113 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI za tri odsto, na oko 105 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.
Energetska infrastruktura i tankeri su ponovo pogođeni ovakvom situacijom, što predstavlja produbljivanje krize zbog poremećenog globalnog snabdevanja i potencijalnih ekonomskih posledica.
UAE su saopštile da su presreli nadolazeće rakete, kao i da je došlo do požara u naftnom čvorištu Fudžejra.
To je jedan od prvih velikih udara na infrastrukturu u poslednjih nekoliko nedelja, dok je jedan tanker takođe pogođen dronovima u blizini moreuza.
Teheran je dodao da je ispalio upozoravajuće hice na brodove američke mornarice koji su se približavali tom području.
Događaji su usledili nakon plana američkog predsednika Donalda Trampa da obnovi plovidbu kroz Orumski moreuz i pomogne nasukanim brodovima.
Centralna komanda SAD saopštila je da su dva broda pod američkom zastavom prošla dok se nastavljaju pokušaji za ponovno otvaranje saobraćaja u pomenutom prolazu.
Požar u glavnoj zoni naftne industrije UAE nakon napada dronom
U glavnoj zoni naftne industrije Ujedinjenih Arapskih Emirata u ponedeljak uveče izbio je požar nakon iranskog napada dronom, dok je vojska odvojeno presrela tri iranske rakete iznad svojih voda, saopštile su vlasti UAE.
Požar je izbio u zoni naftne industrije u emiratu Fudžejra, a hitne službe su odmah raspoređene da ugase požar.
Iz Kancelarija za medije Fudžejre je saopšteno da su tri indijska državljanina lakše povređena i prebačena u bolnicu.
Ministarstvo odbrane UAE je saopštile da su snage presrele tri rakete, dok je četvrta pala u more. Vlasti UAE su danas izdale upozorenja putem mobilnih telefona u Dubaiju i Abu Dabiju o mogućnosti raketnih napada.
Napad nije prvi put da je energetska infrastruktura u Fudžajri bila meta, pošto je napad dronom 14. marta ranije pogodio luku, izazvao požare i doveo do privremene obustave dela operacija utovara nafte.
Fudžejra je bila ključna za izvoz nafte UAE tokom rata sa Iranom, jer se nalazi na kraju naftovoda Abu Dabi, koji prenosi sirovu naftu iz unutrašnjih polja do Omanskog zaliva, zaobilazeći Ormuski moreuz.
Napadi na UAE su prekinuli period relativnog mira u regionu od 8. aprila kada je stupio na snagu prekid vatre između Vašingtona i Teherana.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata izdalo je upozorenje o potencijalnoj raketnoj pretnji i pozvale građane da potraže skloništa.
"Zbog trenutne situacije, potencijalnih raketnih pretnji, odmah potražite bezbedno mesto u najbližoj obezbeđenoj zgradi, držite se podalje od prozora, vrata i otvorenih prostora. Sačekajte dalja uputstva", navodi se u obaveštenju poslatom građanima Dubaija i Šardže putem SMS poruke, prenosi Galf njuz.
Danski brod prošao kroz Ormuski moreuz uz zaštitu SAD
Danska brodarska i logistička kompanija "Mersk" potvrdila je da je jedan od njenih brodova prošao Ormuski moreuz uz američku vojnu zaštitu i da su svi članovi posade "bezbedni i nepovređeni".
Brod "Alijansa Ferfaks", bio je u Persijskom zalivu kada je rat izbio u februaru i "nije mogao da isplovi", navodi se u saopštenju kompanije "Mersk".
"Mersk" je saopštio da ga je "nedavno" kontaktirala američka vojska, koja je "ponudila brodu mogućnost da napusti Zaliv pod zaštitom američke vojske", prenosi Si-En-En.
"Kompanija 'Mersk' izražava zahvalnost američkoj vojsci na profesionalizmu i efikasnoj koordinaciji u omogućavanju ove operacije i raduje se povratku broda Alijanse Ferfaks u svoju normalnu komercijalnu službu", zaključuje se u saopštenju.
"Mersk" je saopštio da je tranzit završen bez incidenata i da je cela posada bezbedna i nepovređena.
Tramp: Biće zbrisani sa lica zemlje
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su snage Sjedinjenih Američkih Država uništile "sedam malih iranskih čamaca" nakon što je Teheran, kako je naveo, gađao više plovila u Ormuskom moreuzu.
Tramp je takođe upozorio Iran da će, ako pokušaju da ciljaju američke brodove koji vode brodove kroz Ormuski moreuz u okviru projekta "Sloboda", biti "zbrisan sa lica zemlje".
Nemačko Ministarstvo odbrane objavilo je da je mornarica preusmerila je logistički brod "Mozel" (A512) iz Egejskog mora u Sredozemno more, u okviru priprema za moguće raspoređivanje u Ormuzu.
Lider Hezbolaha Naim Kasem rekao je da "nema prekida vatre u Libanu, već se dešava izraelsko-američka agresija, koja je u toku".
Libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je od početka izraelskih napada 2. marta u Libanu poginulo najmanje 2.696 osoba, a da je ranjeno 8.264 ljudi.
