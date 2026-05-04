Ministarstvo odbrane Rusije јe proglasilo primirјe sa ukraјinskom stranom 8. i 9. maјa u čast pobede sovјetskog naroda u Velikom otadžbinskom ratu.

Ministarstvo se nada da će Kiјev slediti primer Moskve.





Rusija predala Ukrajini tela 375 civila i vojnika

Šef Sekretarijata Koordinacionog štaba za pitanja postupanja sa ratnim zarobljenicima Ukrajine Bogdan Ohriemenko izjavio je danas da je Rusija u okviru repatrijacionih aktivnosti predala tela 375 ukrajinskih civila i vojnika koji su se vodili kao ratni zarobljenici.

On je u intervjuu Ukrinformu rekao da je Međunarodni komitet Crvenog krsta prethodno potvrdio 146 od tih osoba, dok su za 229 postojali drugi izvori koji su ukazivali da su bili živi u zarobljeništvu, uključujući svedočenja oslobođenih zarobljenika.

Prema njegovim rečima, tela su vraćena sa znacima torture, iscrpljenosti i nedostatka medicinske nege, a ukrajinske vlasti dokumentuju sve slučajeve i prosleđuju ih Međunarodnom krivičnom sudu.