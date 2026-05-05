Ruski predsednik Vladimir Putin proglasio je prekid vatre sa Ukrajinom tokom Dana pobede nad nacizmom 8. i 9. maja. Moskva je takođe upozorila i da će, ukoliko dođe do nepoštovanja dvodnevnog primirja sa ukrajinske strane, Kijev momentalno biti na meti masovnog udara. Komentarišući tu odluku ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je saopštio da Kijev nije obavešten i, nekoliko sati nakon ruske odluke, proglasio prekid vatre koji stupa na snagu u ponoć 6. maja.

IAEA: Dron oštetio opremu u nuklearnoj elektrani Zaporožje

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da je oprema za meteorološko praćenje u nuklearnoj elektrani Zaporožje na jugoistoku Ukrajine oštećena dronom.

"Tim je primetio oštećenje dela laboratorijske opreme za meteorološko praćenje koja više nije operativna", navodi se u izjavi IAEA-e.

U objavi na mreži Iks IAEA je objavila da je tim njezinih stručnjaka posetio Laboratoriju za spoljnu kontrolu zračenja (ERCL) elektrane, dan nakon što je ruska uprava elektrane izjavila da ju je pogodio dron.

Generalni direktor IAEA Rafael Grosi ponavlja poziv na maksimalno vojno uzdržavanje u blizini svih nuklearnih postrojenja kako bi se izbegli bezbednosni rizici, navodi se u objavi.

Tramp: Ukrajina gubi teritorije

Američki predsednik Donald Tramp priznao je da Ukrajina nastavlja da gubi teritorije i da zadržava sposobnost da sprovodi vojne operacije zahvaljujući američkom oružju koje Vašington prodaje zemljama NATO-a.

Podsetio je da je prethodna američka administracija, pod rukovodstvom Džozefa Bajdena, predala oružje Kijevu u vrednosti od 350 milijardi dolara, što je "apsurdno".

"Gube teritoriju", rekao je šef Bele kuće u intervjuu za Salem njuz, prenosi Izvestija.

Ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Tramp ga je nazvao "lukavim čovekom". Takođe je naglasio da Vašington podržava mirno rešenje ukrajinskog sukoba.

Američki lider je napomenuo da, bez obzira na procenu kvaliteta opreme kojom raspolaže, Kijev i dalje ima mogućnost da nastavi sukob.

Napad dronovima na Rusiju: Troje povređenih, oboreno 289 letelica

Tri osobe su povređene u napadu dronom u gradu Čeboksariju, dok su ruski sistemi protivvazdušne odbrane tokom noći oborili ukupno 289 ukrajinskih bespilotnih letelica širom zemlje, saopštile su vlasti.

Rusko Ministarstvo zdravlja je navelo da je jedan povređeni hospitalizovan u umereno teškom stanju, dok se dve osobe leče ambulantno sa lakšim povredama, prenele su RIA Novosti. Ranije je lider regiona Oleg Nikolajev kazao da su ukrajinske snage tokom noći napale Čeboksari i okolni okrug.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su sistemi protivvazdušne odbrane tokom noći presreli i uništili 289 dronova.

Prema navodima tog ministarstva, letelice su oborene iznad više regiona, uključujući Brjansku, Belgorodsku, Voronješku, Kursku i Rostovsku oblast, kao i iznad Krima i Azovskog mora.

Moskva zapretila Kijevu: Ako se prekrši primirje, sledi masovni napad

Tokom nove serije napada širom rusko-ukrajinskog fronta ukrajinske snage pogodile su zgradu u Moskvi.

I dok Kijev cilja rusku prestonicu, Moskva je izvela udar na grad Merefa u severoistočnoj Harkovskoj oblasti u kom je poginulo sedam ljudi, a 36 povređeno.

Ruski predsednik Vladimir Putin proglasio je prekid vatre sa Ukrajinom tokom obeležavanja Dana dobede nad nacizmom. Komentarišući tu odluku ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je saopštio da je ona "nepoštena" jer Kijev nije obavešten o njoj.

Takođe, rusko ministarstvo odbrane upozorilo je da će, ukoliko Ukrajina ne bude ispoštovala dvodnevno primirje, izvršiti masovni napad na Kijev apelujući na civilno stanovništvo i osoblje stranih diplomatskih predstavništava da blagovremeno napuste grad.

Međutim, nekoliko sati nakon ruske odluke o prekidu vatre, Zelenski je objavio da je doneo odluku o primirju koje stupa na snagu 6. maja u ponoć po lokalnom vremenu.

Zelenski je ranije osvrnuvši se na Dan pobede istakao da Moskva strahuje od mogućeg nadletanja ukrajinskih dronova tokom ceremonije.

Ukrajinska delegcija je, na čelu sa Zelenskim i ministrom spoljnih poslova Andrijom Sibigom, tokom prethodnog dana prisustvovala otvaranju Samita Evropske političke zajednice u Jerevanu.