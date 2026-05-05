Sitne, brze i prilično neprijatne, ali po zdravlje bezopasne — srebrne ribice, kod nas poznate i kao ribice, često su nepoželjni gosti u stanovima, naročito u prostorima sa povišenom vlagom.

Jedna Zagrepčanka požalila se upravo na taj problem na društvenoj mreži Reddit, gde je opisala koliko joj ove bube stvaraju nelagodu u domu.

– Da li je neko uspeo da ih se reši? Videla sam ih oko šest za mesec dana. Dođe mi da se iselim svaki put kad ih ugledam. Nisu mi problem insekti, ali jedu odeću i papir – napisala je u objavi.

Gde se pojavljuju i zašto ih ima

Ovi insekti najčešće se zadržavaju u kupatilima, kuhinjama, podrumima i svim toplim i vlažnim prostorima. Privlače ih vlaga, mrak i toplota, a u takvim uslovima se brzo razmnožavaju.

Reč je o sitnim insektima bez krila, dugim do jednog centimetra, koji se kreću talasasto, poput ribe. Aktivni su noću i brzo nestaju čim se upali svetlo.

Ne ujedaju i ne prenose bolesti, ali mogu napraviti štetu — hrane se papirom, knjigama, tkaninama, lepkom, pa čak i ostacima hrane poput brašna i šećera.

Kako ih se rešiti

U komentarima su se pojavila brojna rešenja — od prirodnih do hemijskih.

Neki preporučuju eterična ulja lavande, mente ili eukaliptusa, koja deluju kao prirodni repelenti. Drugi se oslanjaju na insekticide, uz napomenu da tretman treba ponavljati jer većina sredstava ne uništava jaja.

Prevencija je ključna

Stručnjaci ističu da je najvažnije ukloniti uslove koji im pogoduju — smanjiti vlagu, redovno provetravati prostorije i zatvoriti pukotine u kojima se skrivaju.

Kod većih problema preporučuje se i profesionalna dezinsekcija, jer se ovi uporni insekti teško u potpunosti uklanjaju bez temeljne intervencije.