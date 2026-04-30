On je rekao novinarima da Putin još nije doneo nikakvu odluku u vezi sa tim, preneo je TASS. Peskov je naveo da će Putin odrediti kada će primirje za Dan pobede početi i kada će se završiti.

Putin je predložio u sredu u telefonskom razgovoru sa američkim predsednikom Donaldom Trampom privremeni prekid vatre u Ukrajini do Dana pobede u Drugom svetskom ratu, 9. maja, izjavio je Putinov pomoćnik Jurij Ušakov, navodeći da je Tramp podržao tu inicijativu.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je naložio predstavnicima Ukrajine da stupe u kontakt sa Trampovim timom i razjasne detalje ruskog predloga o kratkoročnom prekidu vatre.

"Ukrajina teži miru i sprovodi neophodne diplomatske aktivnosti kako bi se ovaj rat zaista okončao. Razjasnićemo o čemu je tačno reč - da li je reč o nekoliko sati bezbednosti za paradu u Moskvi ili o nečemu više", napisao je Zelenski na platformi X.

Podsetimo, Peskov je takođe izjavio da jedan razgovor ruskog lidera Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa ne može da stabilizuje situaciju u svetu, jer je koncentracija konflikata prevelika. Putin i Tramp su u sredu obavili telefonski razgovor, koji je bio 12. po redu od Trampovog stupanja na dužnost predsednika 2025. godine.

BONUS VIDEO