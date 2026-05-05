Linija srca krije zanimljive uvide u vašu emocionalnu prirodu, temperament, ali i način na koji posmatrate život i karijeru. Analiza linije srca može vam pomoći da bolje razumete sopstvene emocije i način na koji gradite odnose sa drugima.

Važan je i sam oblik linije. Zakrivljena linija srca najčešće ukazuje na toplu i brižnu ličnost, dok ravna linija sugeriše racionalniji pristup ljubavi – kod takvih osoba emocije se pažljivo razmatraju pre nego što se neko potpuno posveti vezi.

Kada spojite dlanove, mogu se uočiti tri osnovna tipa: linije srca se poklapaju, linija leve ruke je viša od desne ili je linija desne ruke viša od leve.

Pogledajte kako se linije spajaju na vašim dlanovima i pogledajte rezultate:

1 Linije srca se poklapaju na obe ruke

Ako se linije srca savršeno podudaraju, verovatno imate uravnoteženu i skladnu prirodu. Emotivno ste stabilni, smireni i pouzdani. Ljudi vas doživljavaju kao saosećajnu osobu koja često smiruje konflikte i pruža podršku drugima.

U prijateljstvima ste odani i pažljivi, često prvi koji se javljaju i održavaju kontakt. U životu i karijeri birate stabilnost i praktičan pristup. Odluke donosite kombinacijom razuma i empatije, što vam pomaže da se nosite sa izazovima bez ogorčenosti.

Iako emocije doživljavate duboko, izražavate ih kontrolisano. Upravo zbog toga ste odličan sagovornik i neko na koga se drugi mogu osloniti. U ljubavi tražite stabilne i iskrene odnose.

Dobro se snalazite u poslovima koji zahtevaju komunikaciju i razumevanje ljudi, poput savetovanja, obrazovanja, ljudskih resursa, prava, finansija ili zdravstva.

2 Linija srca leve ruke je viša od desne

Ako je linija leve ruke izraženija, vaša ličnost je intuitivna, kreativna i sklona avanturama. Nezavisni ste i volite da sledite sopstveni put, uz snažnu potrebu za ličnom slobodom.

Zračite harizmom, ali se najčešće zbližavate samo sa manjim brojem ljudi. Nije vam važno da imate širok krug prijatelja, već kvalitetne odnose.

U poslu ste ambiciozni i spremni da rizikujete. Privlače vas zanimanja koja omogućavaju izražavanje kreativnosti, poput umetnosti, pisanja, marketinga ili medija. Rutina vas brzo zamara, pa stalno tražite nove izazove.

U emocijama ste strastveni i intenzivni. Kada volite, volite duboko, ali vam je i dalje važna lična sloboda. Ponekad vam može biti teško da pravite kompromise ili se oslanjate na druge.

Karijere koje vam odgovaraju uključuju umetnost, zabavu, marketing, društvene mreže, turizam, modu, prodaju, novinarstvo i odnose s javnošću.

3 Linija srca desne ruke je viša od leve

Ako je linija desne ruke izraženija, vi ste racionalna, analitična i praktična osoba. Oslanjate se na logiku i realan pogled na svet, zbog čega vas drugi doživljavaju kao pouzdanu i odgovornu osobu.

Imate disciplinovan pristup životu i jasno postavljene ciljeve. Volite sigurnost i stabilnost, pa izbegavate rizik kad god je to moguće. Ipak, vaša temeljnost vam omogućava da budete veoma uspešni u onome što radite, piše cdm.me.

Emocionalno ste suzdržani i retko otvoreno pokazujete osećanja. Ipak, veoma ste odani i brižni prema bliskim ljudima. Vaši odnosi zasnivaju se na poverenju i poštovanju.

Najviše vam odgovaraju karijere u oblastima kao što su tehnologija, pravo, finansije, inženjering, istraživanje, IT sektor, analiza podataka, medicina ili ekologija.