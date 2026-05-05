Tramp je podsetio da je prethodna američka administracija, pod rukovodstvom Džozefa Bajdena, predala oružje Kijevu u vrednosti od 350 milijardi dolara, što je, prema njegovim rečima, apsurdno.



„Mi ga (oružje) prodajemo NATO-u, a oni ga distribuiraju. Reći ću to ovako: oni (Ukrajinci) mogu da se bore jer – bez obzira na to da li je tehnika odlična ili ne – imaju sposobnost da se bore“, rekao je američki lider, komentarišući prodaju oružja iz Sjedinjenih Američkih Država.



Američki predsednik je rekao za predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da je prepreden i još jednom naglasio posvećenost SAD postizanju mirnog rešenja ukrajinskog sukoba.

Tramp je takođe podsetio kako je na početku svog mandata u februaru 2025. godine u Beloj kući prekorio ruskog predsednika Vladimira Zelenskog i izjavio da se Zelenski ponašao agresivno.

Tramp proglasio vojni poraz Ukrajine

Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp proglasio je vojni poraz Ukrajine nakon razgovora sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, krajem aprila.

„Mislim da je Ukrajina vojno poražena. Ne biste to znali čitajući lažne vesti… Imali su 159 brodova. Svi ti brodovi su sada pod vodom… Svi njihovi avioni su oboreni“, rekao je američki predsednik.

Podsećamo, Vladimir Putin i Donald Tramp razgovarali telefonom 29. aprila. Putin je rekao Trampu da Kijev pribegava terorističkim metodama.

"Ukrajina nije poražena"

Nakon Trampove izjave oglasio se Anton Geraščenko, bivši savetnik ministra policije Ukrajine i redovan komentator stanja na frontu u Ukrajini.

Geraščenko je citirao Trampa, koji jasno kaže da je Ukrajina poražena.

Ali, onda je dodao na Iksu:

"Moj komentar - možda je mislio na Iran, iako je u prethodnim rečenicama pričao o Ukrajini. Istina, Putinov pomoćnik (Jurij Ušakov) je zaista rekao da je Putin izvestio Trampa o situaciji na bojnom polju."

Na kraju, poručio je:

"Ukrajina nije poražena, mi nanosimo gubitke ruskim trupama, tehnici i brojnim ruskim vojnim lokacijama u ruskoj pozadini. Rusko napredovanje na bojnom polju plaća se veoma teškim gubicima na njihovoj strani. Što se tiče brodova – nisam siguran odakle dolazi ovaj broj i kakve on veze ima sa Ukrajinom", zaključio je on.