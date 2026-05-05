Jak zemljotres magnitude 4.2 stepena po Rihteru pogodio je reon Sombora, tačnije Bezdan, oko 2 časa i 35 minuta posle ponoći, saopštio je Republički seizmološki zavod.

Epicentar zemljotresa bio je na samoj granici Srbije i Hrvatske kod Bačkog Monoštora na dubini od oko 13 kilometara.

Kako prenosi RSZ, nakon samo 10 minuta od glavnog potresa, usledio je još jedan od 2.5 stepeni po Rihteru.

Zemljotres se osetio i u ostalim delovima Srbije, ali i Hrvatske, Mađarske i u severnom delu Bosne i Hercegovine.

"Prvi put sam osetila zemljotres i ne daj Bože više nikad"

"Probudilo me je iz sna u Vrbasu", "Prvi put sam osetila zemljotres i ne daj Bože više nikad. Bilo je jako strašno u Somboru", "2-3 sekunde, mislio sam da će kuća da se sruši", pisali su uznemireni građani.

Za sada nije poznato da li ima povređenih lica ili štete na objektima, ali poznato je da zemljotresi ove magnitude, uglavnom ne prave materijalnu štetu, a ukoliko do nje dođe ona je minimalna.

Međutim većina ljudi, posebno u epicentralnom području oseti jake potrese koji traju nekoliko sekundi.