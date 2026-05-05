Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da Ukrajina proglašava prekid vatre od ponoći po lokalnom vremenu 6. maja, uprkos tome što nije primila nijedan predlog o modalitetima prekida borbenih dejstava od strane Ruske Federacije.

"Do danas nije bilo zvaničnog apela Ukrajini u vezi sa modalitetima prekida neprijateljstava, što se tvrdi na ruskim društvenim mrežama. Verujemo da je ljudski život neuporedivo vredniji od 'proslave' bilo koje godišnjice. U tom smislu, objavljujemo režim primirja, počev od 00.00 časova u noći između 5. i 6. maja", naveo je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u ponedeljak uveče na Telegramu.

U saopštenju se dodaje da je u preostalom vremenu moguće obezbediti uslove za prekid vatre, uz poruku da će ukrajinska strana postupati "recipročno" od tog trenutka.

"U vremenu koje je do tada na raspolaganju, realno je obezbediti početak primirja. Delovaćemo recipročno, počev od naznačenog trenutka. Vreme je da ruski lideri preduzmu stvarne korake ka okončanju svog rata, ako rusko Ministarstvo odbrane smatra da neće održati paradu u Moskvi bez dobre volje Ukrajine", poručio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Rusko Ministarstvo odbrane proglasilo je u ponedeljak primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja u čast pobede sovjetskog naroda u Drugom svetskom ratu, nakon što je to predložio predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin ranije ove nedelje u telefonskom razgovoru sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Istovremeno, Ministarstvo odbrane Ruske Federacije skrenulo je pažnju na, kako su naveli, "pretnje (ukrajinskog predsednika) Volodimira Zelenskog da će napasti Moskvu 9. maja".

Na otvaranju samita Evropske političke zajednice u Jerevanu, Zelenski je ocenio da Ruska Federacija strahuje od pojave ukrajinskih dronova tokom parade povodom Dana pobede nad fašizmom u Moskvi 9. maja, s obzirom na to će se taj događaj prvi put posle dužeg vremena održati bez vojne opreme.

Prošle godine, prekid vatre povodom Dana pobede je trajao od 8. do 10. maja.