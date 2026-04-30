„Sredstva i osoblje Ukrajinske mornarice pogodili su plovila koja pripadaju ruskoj flotili u blizini Kerčkog moreuza u noći između 29. i 30. aprila 2026. godine”, navodi se u saopštenju.

Napad je pogodio patrolni brod FSB-a „Sobol” i protivdiverziono plovilo „Gračonok”. U napadu su, prema navodima, zabeležene ruske žrtve.

Snimci koje je objavila Ukrajinska mornarica prikazuju ruska plovila pogođena tokom noćne operacije u blizini Kerčkog moreuza.

Ukrajinska mornarica je saopštila da su ova plovila, koja se koriste za zaštitu Kerčkog mosta i suzbijanje diverzantskih grupa, ključna sredstva FSB Granične službe Obalske straže i ruske mornarice.

„Ovo je još jedan primer efikasnog delovanja Ukrajinske mornarice i sistematskog smanjenja neprijateljskih kapaciteta u oblasti Crnog mora“, saopštila je mornarica.

Kerčki most je glavna kopnena veza između Rusije i Krima. Ima veliku stratešku ulogu u snabdevanje ruskih snaga na jugu Ukrajine, zbog čega je više puta bio meta napada Ukrajinaca.

Dana 21. aprila i u noći između 21. i 22. aprila, ukrajinske odbrambene snage izvele su napade na ruski centar za pomorski saobraćaj Crnomorske flote i druge ruske ciljeve.

Pre toga, ukrajinska OSINT zajednica CyberBoroshno navela je da analiza operacija Specijalnog centra „Alfa” Službe bezbednosti Ukrajine (17–18. april) i specijalne jedinice „Prymary” Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine (18–19. april) u Sevastopoljskom zalivu potvrđuje udare na pet brodova ruske Crnomorske flote, piše Ukrajinska pravda.

BONUS VIDEO