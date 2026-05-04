Ukrajinske vlasti sprovele su desetine pretresa u 16 regiona u okviru istrage protiv sadašnjih i bivših službenika za regrutaciju, zbog sumnje na korupciju, saopštila je danas ukrajinska policija.

Ukrjainska policija je saopštila da je tokom akcije zaplenila novac, vozila i motocikle, kao i da je podnela više od 150 prekršajnih prijava zbog nezakonitog bogaćenja i lažnog prijavljivanja imovine.

-Ove operacije nisu usmerene samo na pojedinačne slučajeve korupcije, već na sistemsko uklanjanje zloupotreba u oblasti regrutacije, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je cilj akcije obnova poverenja u institucije koje u ratnim uslovima imaju "ključnu ulogu za državu", prenosi Rojters.

Ukrajinska vojska se već duže se suočava sa nedostatkom ljudstva u ratu protiv Rusije, koji je počeo 2022. godine, dok se istovremeno pojavljuju navodi da su pojedini zvaničnici primali mito kako bi omogućili izuzeća od mobilizacije ili ilegalni izlazak vojno sposobnih muškaraca iz zemlje, uprkos zabrani.

Ranije su ukrajinski mediji pisali da je tokom rata, 10% rukovodilaca regionalnih teritorijalnih centara za regrutaciju i socijalnu podršku osumnjičeno je ili proglašeno krivim za nezakonito bogaćenje.

Ovo je izvestio Suspiljne, pozivajući se na rezultate 32 inspekcije rukovodilaca teritorijalnih centara za regrutaciju i socijalnu podršku koje je od 2022. godine sprovela Nacionalna agencija za sprečavanje korupcije (NAPK). Devet inspekcija otkrilo je dokaze o nezakonitom bogaćenju u iznosu od skoro 368 miliona grivni.

Šest od 62 osobe optuženo je za nezakonito bogaćenje:

*bivši rukovodilac Odeskog regionalnog centra za regrutaciju, Jevgen Borisov;

*bivši rukovodilac Čerkaskog OTCK, Aleksandar Ustimenko;

*bivši rukovodilac Rovnoskog OTCK, Sergij Lucuk;

*Genadij Jaremenko, bivši rukovodilac Zaporožkog i Donjeckog OTCK;

*Artem Trebesov, bivši rukovodilac Harkovskog, a kasnije vršilac dužnosti rukovodioca Černigovskog OTCK;

*Andrij Savčuk, bivši rukovodilac Zakarpatskog OTCK.

Većina rukovodilaca OTCC-a – 29 ljudi, ili 47% od ukupnog broja – stekla je imovinu tokom rata koja je odgovarala njihovim zvaničnim platama. Dvadeset sedam ljudi (43%) nije steklo nikakvu imovinu.

Zimi smo izveštavali o pretresu SBU-a nad Savčukom, jednim od vojnih komesara na listi korumpiranih zvaničnika. On i drugi zaposleni u OTCC-u pretili su ženi zbog objavljivanja vesti o smrti nezakonito regrutovanog dijabetičara.

Mnogi zaposleni u OTCC-u registruju skupe kupovine na imena rođaka.

(Tanjug)