Ukrajinski dron je rano jutros pogodio stambeni kompleks u blizini centra Moskve, saopštili su gradski zvaničnici, što je redak slučaj kršenja odbrane ruske prestonice uprkos povećanoj bezbednosti i pooštrenim internet ograničenjima namenjenim sprečavanju takvih napada, prenosi portal "Moskou tajms".

Fotografije koje su objavili lokalni mediji pokazuju pukotinu na bočnoj strani nebodera, dok se na video snimku iz unutrašnjosti oštećenog stana vide vatrogasci kako se kreću po sobama prepunim ruševinama.

"Moskou tajms" je identifikovao zgradu kao Dom na Mosfilmovskoj, istaknuti luksuzni stambeni kompleks koji se nalazi oko 6 kilometara od Kremlja.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin rekao je ranije da nije bilo povređenih nakon što se dron srušio u jugozapadnom okrugu preko puta istorijskog studija Mosfilm.

On je naveo da je pet dronova ciljalo rusku prestonicu između nedelje uveče i ponedeljka ujutru. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je na brifingu da je tokom noći presrelo 117 ukrajinskih dronova širom zemlje, uključujući i širi region Moskve.

Napad na Moskvu dolazi samo nekoliko dana pre godišnje vojne parade povodom Dana pobede na Crvenom trgu. Ruske vlasti su saopštile da ovogodišnja parada neće uključivati vojna vozila prvi put posle skoro dve decenije.

Kremlj je saopštio da je odluka zasnovana na bezbednosnim razlozima usred porasta broja ukrajinskih napada dronovima širom zemlje.

Predsednik Vladimir Putin predložio je prekid vatre sa Ukrajinom 9. maja, mada je još uvek nije poznato da li će se vlasti u Kijevu složiti, navodi ruski portal.

