Više od godinu dana slušam bajku o nekakvim "studentima" koji su "tako mladi i puni pameti pokrenuli nešto u Srbiji."

A ko su zapravi ti "mladi i pametni"? I ko pokreće to što nazivaju "studentskim protestima"?

Ovo su samo neki od primeraka "studenata". Neopšterećeni školovanjem i u svojim poznim godinama kojima bi više priličilo da kucaju na vrata PIO fonda nego studentske službe, ovo su samo neki od "bisera mladosti" u koje nas ubeđuju blokaderi.

"Kao što vidite uzo sam nalepnice od studenata, a tu je i bedž," pohvalio se jedan blokader.

Reklo bi se da su na fakultetu "Viša uzaludna" odsek "Kako vetar duva."