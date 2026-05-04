Nastavljeni su diplomatski kontakti Kijeva sa evropskim partnerima o jačanju PVO i nastavku vojne podrške.
Slovački premijer Robert Fico poručio je da ta zemlja neće učestvovati u novim kreditima Evropske unije namenjenim Ukrajini.
Grupa "Zapad" napravila novog robota-deminera
Demineri ruske grupe "Zapad" napravili su prototip kopnenog robotskog sistema za daljinsko razminiranje za borbenu upotrebu u zoni specijalne operacije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Ministarstvo ističe da je aparat namenjen da spase živote jurišnih trupa.
Tokom napada na utvrđene oblasti ukrajinskih oružanih snaga, čak i jedna mina može da spreči ofanzivu.
Novi sistem automatski pravi bezbedan koridor ispred jurišnih jedinica.
Dron pogodio zgradu u Moskvi
Dron je pogodio zgradu u Moskvi, saopštio je u ponedeljak gradonačelnik Sergej Sobjanin, navodeći da nema povređenih.
Nastavlja se rat dronovima, stradale tri osobe
Ruske i ukrajinske snage nastavile su međusobne napade dronovima i raketama.
U ruskom napadu na Zaporožje povređeno je najmanje pet osoba. Vazdušni udari izvedeni su i na luku u Odesi i Sumsku oblast, pri čemu su tri osobe stradale.
Odbijen veliki ukrajinski napad na luku Primorsk
ruske vlasti su saopštile da je u Lenjingradskoj oblasti odbijen masovni napad ukrajinskih dronova na luku Primorsk.
Oboreno je više od 60 dronova, a požar koji je izbio tokom napada lokalizovan je, bez izlivanja nafte.
Napad na nuklearnu elektranu u Zaporožju
IAEA je saopštila da je obaveštena o napadu drona na laboratoriju u okviru Zaporoške nuklearne elektrane i uputila inspektore radi provere bezbednosti.
Zelenski tvrdi da je spreman da pregovara
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u Jerevanu, tokom sastanka sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, da je Ukrajina spremna za novu rundu pregovora o okončanju rata u trilateralnom formatu.
Švedska zaplenila ruski brod
Švedska je u Baltičkom moru zaplenila tanker za koji postoji sumnja da pripada takozvanoj ruskoj "floti iz senke", u okviru pojačanih kontrola plovila i režima sankcija Evropske unije.
