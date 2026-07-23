Osumnjičenog su uhapsili pripadnici Odeljenja za ubistva, koji su uspeli da mu uđu u trag analizom snimaka sa sigurnosnih kamera, kao i na osnovu dokaza pronađenih na mestu zločina. Osumnjičeni je priznao zločin pred nadležnim organima, piše grčki portal Pronjuz.

Prema dostupnim informacijama, 28-godišnjak i Stavros Georgiju nisu bili u odnosu advokat–klijent, već se navodi da su se nekoliko sati pre ubistva sreli u zajedničkom društvu.

Nakon izlaska, dvojica muškaraca su se, prema navodima, uputila ka advokatskoj kancelariji 73-godišnjaka. Tamo je, prema tvrdnjama osumnjičenog, došlo do žestoke svađe koja je prerasla u brutalni fizički obračun.

On je policiji izjavio da je tokom sukoba udario advokata, što je dovelo do njegove smrti.

Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi utvrdili šta se tačno dogodilo i koji je bio pravi motiv ubistva.

Kako su vlasti došle do 28-godišnjaka

Ključnu ulogu u rasvetljavanju slučaja imali su snimci sigurnosnih kamera iz tog područja, koji su pomogli policiji da potvrdi prisustvo osumnjičenog na mestu zločina.

Istovremeno, forenzička analiza dala je dokaze koji povezuju osumnjičenog sa kancelarijom žrtve.

Dvadesetosmogodišnjak je pronađen u području Agios Nikolaos u Atini i uhapšen, a policija je uzela u obzir i činjenicu da je imao povredu na ruci.

Poznat policiji

Egipćanin je i ranije bio poznat grčkim vlastima, jer je podnosio zahteve za azil koji su odbijeni.

Prema podacima iz istrage, prvi zahtev podneo je 2023. godine, a zatim i drugi 2024. godine, koji je takođe odbijen.

Pored toga, protiv njega je postojala nerešena pravna stvar u drugom predmetu, zbog koje je bio izdat nalog za hapšenje.

Očekuje se da će osumnjičeni biti izveden pred pravosudne organe, dok se istraga nastavlja s ciljem da se razjasne sve okolnosti ovog slučaja koji je potresao javnost.

Ćerke zatekle advokata mrtvog

Ubistvo je otkriveno uveče u utorak, 21. jula, kada su maloletne ćerke Stavrosa Georgijua postale zabrinute jer nisu mogle da stupe u kontakt sa ocem.

Njih dve su otišle do njegove advokatske kancelarije i, uz pomoć domara zgrade, uspele da uđu u prostorije.

Tamo su zatekle 73-godišnjeg advokata mrtvog, u prizoru koji je izazvao šok, nakon čega su nadležni organi odmah pokrenuli istragu radi pronalaženja počinioca.

Kako je ranije objavio isti portal, advokat je pronađen nag, u fetalnom položaju i u lokvi krvi, dok je njegova odeća bila razbacana po kancelariji.

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