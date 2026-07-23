Istraživanje pokazuje da AfD ima podršku od 19 odsto, što je rast od jednog procenta u odnosu na prethodno istraživanje od pre dva meseca, navodi Berliner.

Hrišćansko-demokratska unija (CDU) i stranka Levica dele drugo mesto, sa po 18 odsto glasova, što pokazuje da je Levica zabeležila rast od tri procenta, a CDU pad od dva posto.

Zeleni su takođe zabeležili rast od jednog procenta i sada imaju podršku od 16 odsto glasova birača.

U poređenju sa izborima 2021. godine, Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD) je pretrpela najveći gubitak, pri čemu je podrška ovoj stranci opala za tri procentna poena na 13 odsto.

Liberalna Stranka slobodnih demokrata FDP i Savez Sara Vagenkneht (BSW) osvojili su po 4 odsto glasova, pa stoga ne bi ušli u parlament.

Ranije istraživanje instituta “Infratest dimap” pokazalo je, međutim, drugačiju sliku.

Levica je bila u ubedljivom vođstvu sa 22 odsto, dok je AfD imao svega 16 odsto glasova, prenosi Tanjug.

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