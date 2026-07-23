Tropska oluja Berta kreće se danas prema američkoj saveznoj državi Teksas, nakon što je okrznula južnu Luizijanu, izazvavši jake talase i bujične poplave duž obale Meksičkog zaliva, ali su se najjače padavine zadržale iznad vode, prenosi AP.

Prema navodima Nacionalnog centra za uragane, Berta se danas nalazila oko 160 kilometara istočno od Galvestona u Teksasu, krećući se polako ka zapadu. Sa vetrovima brzine 72 kilometra na sat, očekivalo se da će zadržati status tropske oluje sve dok kasnije ne stigne do kopna. Nisu prijavljeni smrtni slučajevi niti značajna šteta od trenutka kada se Berta formirala u ponedeljak u Meksičkom zalivu. Oluja je izazvala određene poplave na obali kada je njen centar juče prvi put pogodio kopno u Luizijani, jugozapadno od Nju Orleansa, ali su najjače padavine ostale iznad voda zaliva. Danas je na snazi ostalo upozorenje na tropsku oluju za područje obale Meksičkog zaliva, od Morgan Sitija u Luizijani do Sardženta u Teksasu.

Centar za uragane je naveo da bi Berta i dalje mogla da izazove porast nivoa mora do 0,6 metara duž obale, kao i izolovane bujične poplave usled obilnih kiša u priobalnim delovima i na jugu Teksasa. Meteorolozi su očekivali da će oluja brzo oslabiti nakon dolaska na kopno i da će se do petka razići iznad unutrašnjosti Teksasa. Snažni talasi i opasnost od jakih povratnih struja doveli su do izdavanja upozorenja kupačima na plažama Meksičkog zaliva da ne ulaze u vodu. Berta je druga tropska oluja u sezoni atlantskih uragana, podseća agencija.

Prethodno je tropska oluja Artur u junu donela obilne padavine jugoistočnom delu SAD. U istočnom Tihom okeanu, uragan Fausto je danas krenuo daleko od kopna i nalazio se više od 1.600 kilometara zapadno-jugozapadno od južnog vrha Donje Kalifornije sa maksimalnim vetrovima od 130 kilometara na čas. Centar za uragane je saopštio da bi talasi koje je izazvao Fausto mogli da izazovu talase opasne po život i plimu u delovima južne Kalifornije.