Prema dostupnim informacijama, advokat je pronađen nag, u fetalnom položaju i u lokvi krvi, dok je njegova odeća bila razbacana po kancelariji.

Sudski veštak nije pronašao povrede koje bi ukazivale na upotrebu noža ili vatrenog oružja.

Naprotiv, dosadašnji nalazi upućuju na zaključak da je advokat bio brutalno pretučen pesnicama i udarcima nogama, pre svega u predelu glave, odakle je poteklo i krvarenje.

Istražitelji razmatraju mogućnost da je žrtva tokom napada udarana i o nameštaj koji se nalazio u kancelariji.

Posebnu pažnju istražitelji posvećuju činjenici da nisu pronađeni tragovi provale u kancelariju. Taj detalj se pažljivo ispituje, dok nadležni pokušavaju da rekonstruišu poslednje trenutke života poznatog advokata.

Pronašle ga ćerke

Advokata su pronašle njegove šesnaestogodišnje bliznakinje, koje su se zabrinule jer nisu mogle da stupe u kontakt s njim. Kada su stigle do njegove kancelarije i nisu dobile odgovor, pozvale su nadležne službe.

Na licu mesta policija je obavila uviđaj, dok će tačan uzrok i okolnosti smrti biti utvrđeni nakon obdukcije i kriminalističke istrage.

Stavros Georgiju bio je veoma poznat u oblasti krivičnog prava i zastupao je u predmetima koji su potresli grčku javnost.

Među slučajevima na kojima je radio bili su ubistvo devojčice Ani, u kojem je zastupao majku deteta, kao i slučaj nestanka dečaka Aleksa u Veriji, jedan od najpoznatijih slučajeva nestale dece koji je potresao grčko društvo.

Pored toga, vodio je i druge krivične predmete od velikog javnog značaja, a često je gostovao u televizijskim emisijama u kojima je komentarisao pravna pitanja i aktuelne slučajeve, piše grčki portal Pronjuz.

Istraga se nastavlja, a nadležni organi ispituju sve dokaze prikupljene na mestu događaja kako bi utvrdili šta se tačno dogodilo u kancelariji poznatog advokata.

Na lice mesta stigao je i brat žrtve, koji je otkrio da je pokušavao da stupi u kontakt sa Stavrosom Georgijuom još od utorka u podne, ali bez uspeha. Na kraju su ga upravo njegove dve maloletne ćerke pronašle u njegovoj kancelariji.