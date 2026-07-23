Novinar Zoran Vicelarević, pretučen na tribini Proglasa u Ofenbahu kod Frankfurta jer je postavio pitanje o njihovom programu, prvi put otkriva šta se dešavalo odmah nakon napada – i detalje telefonskog razgovora, a potom i susreta sa predsednikom Aleksandrom Vučićem u Predsedništvu.

Dok su ga, kako je ranije ispričao, vukli, udarali i čupali za kosu i izbacivali iz sale uz povike „znam ja tebe“. Predsednik Vučić ga je pozvao telefonom i dogovorili su se da se vide kad dođe u Srbiju. Sada, u ekskluzivnom intervjuu za Vesti Online, Vicelarević otkriva šta mu je predsednik rekao i da li mu je odgovorio na pitanja zbog kojih je pretučen u Ofenbahu na tribini opozicije.

Šta je on rekao poslušajte u snimku ispod:

Napad na novinara Zorana Vicelarevića tokom tribine ProGlasa u Frankfurtu izazvao je veliku pažnju javnosti kako u dijaspori, tako i u Srbiji. Incident koji se dogodio pred brojnim prisutnima otvorio je brojna pitanja o okolnostima događaja, bezbednosti novinara i političkoj atmosferi koja prati javne skupove van granica Srbije.

Nakon svega što se dogodilo, Vicelarević je govorio o detaljima incidenta, atmosferi koja je prethodila napadu, ali i o onome što se dešavalo neposredno nakon nemilih scena koje su obišle društvene mreže i medije.