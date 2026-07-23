Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će predsednik Kine Si Đinping posetiti SAD 24. septemebra.

Tramp je rekao da će sa Sijem razgovarati o veštačkoj inteligenciji, prenosi Rojters.

Kako je ranije objavila agencija pozivajući se na izvore upoznate sa pripremama, Tramp i Si će održati prve značajnije zajedničke razgovore o veštačkoj inteligenciji kako bi pronašli način za upravljanje rizicima koje donose napredni AI modeli.

Sastanak o veštačkoj inteligenciji predstavlja jedan od rezultata samita Donalda Trampa i Si Đinpinga održanog u maju, navela je agencija.

Obe zemlje ulažu ogromna sredstva u razvoj naprednih AI sistema, ali istovremeno se suočavaju sa mnogim izazovima, počev od zloupotrebe tehnologije i bezbednosnih pretnji do uticaja veštačke inteligencije na radna mesta i privredu, dodaje agencija, prenosi Tanjug.

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