Velika Britanija je danas saopštila da su njene oružane snage spremne da zaštite zemlju od bilo kakvog napada, nakon što je iranska Revolucionarna garda uputila upozorenje zbog toga što je američkim bombarderima dozvoljeno da poleću iz britanskih baza.

“Naše oružane snage su spremne da očuvaju bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva od svake vrste napada, bilo da je reč o napadu na našem tlu ili iz inostranstva. Ujedinjeno Kraljevstvo je spremno da se brani 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji”, rekao je portparol vlade, prenosi Rojters.

Kako se navodi, to uključuje “primenu višeslojnog pristupa protivvazdušnoj i protivraketnoj odbrani, uz angažovanje Resursa Kraljevske mornarice, Britanske kopnene vojske i Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva, koji su opremjeni nizom naprednih kapaciteta, uz blisku saradnju sa NATO saveznicima.

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) upozorila je ranije danas da će svaka britanska vojna baza koju Sjedinjene Američke Države budu koristile za napade na Iran postati legitimna meta, prenosi Tanjug.

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