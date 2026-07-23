Prema pisanju lista, više evropskih prestonica smatra da bi nastavak procesa proširenja trebalo da bude zasnovan na geopolitičkim interesima Evropske unije, dok se istovremeno Hrvatska ubraja među zemlje koje imaju rezerve prema daljem napretku Srbije u pregovorima.

Istovremeno, u istom tekstu hrvatski medij ukazuje na ozbiljne izazove sa kojima se suočava hrvatska privreda.

Navode se usporavanje ekonomskog rasta, pad konkurentnosti, rast troškova poslovanja i sve izraženiji nedostatak radne snage kao problemi koji opterećuju ekonomiju Hrvatske i predstavljaju izazov za njen dalji razvoj.

Ocena koja dolazi iz hrvatskih medija, otvara pitanje zbog čega Zagreb nastavlja da insistira na blokadama evropskog puta Srbije, dok se istovremeno suočava sa sopstvenim ekonomskim izazovima.

Očigledna je namera Hrvata da se Srbija drži dalje od Unije, kako u prvi plan ne bi izbio nezadrživi napredak naše zemlje u odnosu na komšije, koji posrću, pa pojačavaju napade na srpsko rukovodstvo na čelu sa Aleksandrom Vučićem.

S druge strane, Srbija je prethodnih godina beležila rast stranih direktnih investicija, nastavak velikih infrastrukturnih projekata i povećanje bruto domaćeg proizvoda, što vlast potvrđuje stabilni ekonomski razvoj i uspešnu ekonomsku politiku.