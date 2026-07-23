Zločin se dogodio u ataru sela Bujance, dvadesetak kilometara južno od Prištine, kada je 14 meštana sela Staro Gracko ubijeno tokom poljoprivrednih radova, nakon žetve i sakupljanja žita.

Napad se dogodio uveče, nekoliko minuta posle 21 čas 23. jula 1999. godine.

Ubijeni su: Milovan Jovanović (1969), Jovica Živić (1970), Radovan Živić (1967), Andrija Odalović (1967), Slobodan Janićijević (1965), Mile Janićijević (1957), Novica Janićijević (1981), Momčilo Janićijević (1946), Stanimir Dekić (1955), Božidar Dekić (1947), Saša Cvejić (1973), Ljubiša Cvejić (1939), Nikola Stojanović (1936) i Miodrag Tepšić (1951).

Najmlađi među njima bio je sedamnaestogodišnji Novica Janićijević.

Ubice nisu pronađene, a međunarodno pravosuđe na Kosovu i Metohiji zatvorilo je slučaj.

To je jedan od najvećih zločina na Kosovu i Metohiji od dolaska međunarodnih snaga.

Zločin se dogodio desetak dana po dolasku međunarodnih vojnika. Staro Gracko je bilo pod kontrolom britanskih vojnika Kfora.

Britanski vojnici su izvršili istragu i utvrdili moguće počinioce među Albancima, ali za Unmikove istražioce počinioci su nestali bez traga.

Euleks je, nakon što je preuzeo slučaj od Unmika, zatvorio istragu zbog nedostatka dokaza, iako je u istrazi kod jednog od osumnjičenih Albanaca pronađen pištolj jednog od ubijenih Srba.

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