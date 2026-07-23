Grčka je odobrila kupovinu višeslojnog sistema protivvazdušne odbrane od Izraela u vrednosti od 3,5 milijardi evra, kao i nabavku nekoliko vrsta dronova i vojno-transportnih aviona C-390 od brazilskog Embraera, rekao je u četvrtak grčki ministar odbrane Nikos Dendias.

Grčki Savet za nacionalnu bezbednost, KYSEA, dao je početno odobrenje za projekat ranije ove godine i odobrio ugovore o nabavci u četvrtak, rekao je Dendias.

Grčka planira da uspostavi višeslojni sistem za odbranu od balističkih raketa, vazdušnih pretnji i dronova, nazvan „Ahilov štit“, sa izraelskim radarima i raketama od Rafaela i Izraelske aerokosmičke industrije (IAI) u njegovoj srži.

„Sistem će biti spreman i potpuno operativan u roku od 35 meseci od danas“, rekao je Dendias, dodajući da će grčke kompanije proizvoditi najmanje 25 odsto komponenti sistema.

Grčka trenutno koristi američke sisteme „Patriot“ i stare ruske sisteme S-300 za zaštitu svog vazdušnog prostora i planira da investira oko 28 milijardi evra u modernizaciju svojih oružanih snaga do 2036. godine.

BONUS VIDEO