On je rekao da su osumnjičeni uhapšeni u blizini mesta gde su izbili požari i istog dana im je određen policijski pritvor, prenosi portal BFMTV.

U dva požara u šumi Fontenblo koji ne prestaju da se šire, do sada je izgorelo ukupno 2.050 hektara, a danas u borbi protiv vatrene stihije učestvuje više od 800 vatrogasaca.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez objavio je u ponedeljak da je zbog požara policija uhapsila 59 ljudi širom Francuske, uključujući dve osobe u Fontenblou.

Nunjez je potvrdio da je u Francuskoj od početka ove godine izgorelo 32.000 hektara, više nego tokom cele sezone požara 2025. godine.

Nadležni su upozorili da će osobe odgovorne za takve požare, bilo da je reč o namernom činu ili nehatu, biti predmet krivičnog gonjenja.