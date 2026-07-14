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Vikendice za manje od 5.000 evra: Zvuči primamljivo, ali ima skrivena caka
Vikendica iz snova za nekoliko hiljada evra zvuči kao ponuda koju je teško odbiti. Montažne kuće koje se prodaju preko kineskih platformi privukle su pažnju kupaca širom sveta zbog niske cene, brzog sklapanja i modernog izgleda, ali stručnjaci upozoravaju da početna cena često nije i konačan trošak.
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