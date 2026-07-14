Mnogi ljudi sanjaju o sopstvenoj vikendici u prirodi, mestu gde mogu da pobegnu od svakodnevne gužve i provedu vreme sa porodicom. Taj san poslednjih godina deluje dostupnije zahvaljujući montažnim kućama koje se nude preko kineskih internet platformi, gde se pojedini modeli mogu pronaći po cenama nižim od 5.000 evra.

Na popularnom Aliekspresu pojavili su se različiti modeli montažnih objekata, od jednostavnih kućica za odmor do luksuznijih modularnih vila sa više prostorija. Jedan od skupljih modela koji je privukao pažnju kupaca je vila sa dve spavaće sobe i tremom za odmor, čija cena iznosi oko 4.048 britanskih funti, odnosno približno 4.700 evra.

Od malih kuća do luksuznih modularnih vila

Ponuda ovakvih objekata nije ograničena samo na male vikendice. Kupci mogu da biraju i veće modele koji uključuju tri spavaće sobe, kuhinju, dnevni boravak, pa čak i dodatni prostor koji može da se koristi kao kancelarija.

Dimenzije pojedinih kuća kreću se od oko šest do 12 metara, a proizvođači navode da su projektovane za dug vek trajanja, uz procenu da mogu da služe i do 40 godina. Uz pojedine modele dolazi trogodišnja garancija, kao i mogućnost besplatne dostave.

Među skupljim varijantama nalaze se moderne modularne vile čija cena može da dostigne oko 11.064 britanske funte, odnosno približno 12.830 evra, u zavisnosti od opreme i dodataka, poput sistema za klimatizaciju.

Savremeni izgled i konstrukcija od čelika

Prema informacijama iz oglasa, neke od ovih kuća dizajnirane su tako da podsećaju na luksuzne hotelske apartmane. Pojedini modeli imaju velike zastakljene površine koje omogućavaju više prirodnog svetla, dok su kupatila opremljena modernom sanitarnom opremom.

Iako spolja mogu izgledati kao drveni objekti, konstrukcija je kod pojedinih modela napravljena od pocinkovanog čelika. Proizvodnja se odvija u kineskoj provinciji Henan, a proizvođači ističu otpornost na vodu, jednostavnu montažu i ekološke karakteristike.

Na tržištu se nude i proširive kontejnerske kuće koje stižu potpuno sastavljene, dok postoje i sklopivi modeli namenjeni ljudima koji žele objekat koji se može premeštati.

Niska cena na početku, ali mnogo dodatnih izdataka

Iako cena od nekoliko hiljada evra zvuči veoma privlačno, stručnjaci upozoravaju da kupci moraju pažljivo da izračunaju ukupnu investiciju.

Sara Saduni, predavač upravljanja građevinskim projektima na Univerzitetu Notingem Trent, navela je da sama kupovina kuće predstavlja samo početni deo troškova. Na konačnu cenu mogu uticati transport, carinske dažbine, porezi, priprema zemljišta, izrada temelja, angažovanje mehanizacije, priključivanje na infrastrukturu, dozvole i eventualne naknadne izmene.

Prema njenim rečima, ovakvi objekti mogu biti funkcionalni samo ako su pravilno projektovani i prilagođeni uslovima lokacije, klimi i zahtevima terena na kojem će biti postavljeni.

Slično mišljenje izneo je i Riko Vojtulevič, direktor sektora za politiku i analizu tržišta u Nacionalnoj federaciji graditelja, koji smatra da pojedini modeli možda neće ispunjavati sve građevinske standarde i propise koji važe za klasične stambene objekte.

Dozvole mogu predstavljati najveću prepreku

Kupovina kuće iz oglasa ne znači da ona automatski može biti postavljena bilo gde. Za objekte koji ostaju na određenoj lokaciji duže vreme često je potrebno pribaviti građevinske dozvole, što može biti složen proces.

Stručnjaci navode da procedura može uključivati izradu detaljnih planova, dokumentaciju o lokaciji, proveru usklađenosti sa urbanističkim pravilima i ispunjavanje različitih tehničkih uslova.

Postavljanje objekta bez odgovarajućih dozvola može dovesti do problema, uključujući zahtev za uklanjanje objekta.

Dostava iz Kine i troškovi priključaka

Mnogi oglasi navode besplatnu dostavu iz Kine, sa vremenom isporuke od oko dva meseca, ali konačna cena zavisi od izabrane opreme i dodatnih zahteva kupca.

Prema podacima iz ponude, pojedine kuće mogu da se premeštaju pomoću dizalice i spajaju u veće celine. Ipak, za normalno korišćenje potrebno ih je postaviti na odgovarajuću podlogu i povezati sa vodom, električnom energijom i drugom infrastrukturom.

Troškovi priključaka mogu značajno povećati ukupnu investiciju i, prema dostupnim procenama, mogu iznositi od oko 2.000 britanskih funti do čak 10.000 britanskih funti.

Montažne vikendice iz Kine zato predstavljaju zanimljivu alternativu tradicionalnoj gradnji, ali pre kupovine potrebno je sagledati kompletnu računicu – od same cene objekta do svih obaveza koje dolaze nakon isporuke, Dnevno.hr.