Teška nezgoda na pruzi Beograd–Bar u Velikim Crljenima: Putnički voz udario u automobil, vozač prevezen u Urgentni centar

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros u mestu Veliki Crljeni kod Lazarevca, kada su se sudarili putnički voz i automobil na neobezbeđenom, takozvanom „divljem“ pružnom prelazu.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 9.35 časova na pruzi Beograd–Bar, kada je voz udario u automobil kojim je upravljao muškarac (74).

Od siline udara automobil je oštećen, a vozač je zadobio povrede zbog kojih je morao da bude zbrinut.

Vozač bio svestan nakon sudara

Povređeni muškarac je nakon nezgode privatnim vozilom prevezen u ambulantu u Velikim Crljenima, gde su mu lekari konstatovali povrede glave i leve ruke.

Prema dostupnim informacijama, on je nakon sudara bio svestan i komunikativan.

Nakon ukazane prve pomoći, povređeni je sanitetom prevezen u Urgentni centar, gde će biti obavljeni dodatni pregledi i dijagnostika.

Vozovi stajali, policija obavila uviđaj

Zbog ove nezgode železnički saobraćaj na delu pruge Beograd–Bar bio je obustavljen od oko 9.30 časova.

Na lice mesta izašli su pripadnici policije, koji su obavili uviđaj i prikupljali dokaze kako bi se utvrdilo kako je došlo do sudara.

Istraga će pokazati sve okolnosti nesreće, uključujući način na koji je automobil dospeo na deo pruge koji nije predviđen kao zvaničan prelaz.

Opasnost na neobezbeđenim prelazima

Ovakvi neobezbeđeni pružni prelazi godinama predstavljaju rizik za učesnike u saobraćaju, jer vozači na njima nemaju zaštitne rampe ni signalizaciju koja upozorava na nailazak voza.

Nadležni će nakon završetka istrage utvrditi odgovornost i sve detalje ovog događaja.

Telegraf.rs