Rusija je tokom noći izvela novi napad balističkim raketama na glavni grad Ukrajine, Kijev, saopštile su ukrajinske vlasti. U centru grada ubrzo posle ponoći odjeknulo je više eksplozija, dok su lokalne službe prijavile požare u najmanje dva gradska okruga.

Istovremeno, ruski izvori objavili su snimak vazdušnog udara na grad Orihiv u Zaporoškoj oblasti, uz tvrdnju da je tom prilikom upotrebljena bomba FAB-3000, jedna od najtežih konvencionalnih bombi u ruskom arsenalu.

Ogroman udarni talas

Na objavljenom snimku vidi se snažna detonacija nakon koje se formira veliki udarni talas, dok se iznad mesta eksplozije podiže ogroman stub dima.

Prema procenama analitičara otvorenih izvora (OSINT), reč je o bombi koja nosi oko 1,4 tone eksploziva, dok njena ukupna masa iznosi približno tri tone.

Šta je FAB-3000?

FAB-3000 je visokorazorna fragmentaciona vazdušna bomba razvijena još u Sovjetskom Savezu 1946. godine.

Njene osnovne karakteristike su:

ukupna masa: oko 3.000 kilograma

eksplozivno punjenje: oko 1.400 kilograma

namenjena uništavanju bunkera, utvrđenja, mostova, industrijskih objekata i drugih velikih ciljeva

Rusija je početkom 2024. godine najavila obnovu serijske proizvodnje ovih bombi, koje prethodno decenijama nisu bile u široj upotrebi.

Novi napad na Kijev

Ukrajinske vlasti navode da su tokom noći balističke rakete pogodile područje Kijeva, dok su ostaci oborenih projektila izazvali požare u više delova grada.

Za sada nema zvanično potvrđenih informacija o eventualnim žrtvama.

Do napada je došlo neposredno nakon sastanka takozvane "koalicije voljnih", koju čini 35 država koje podržavaju Ukrajinu. U Parizu je istovremeno najavljeno formiranje nove evropske koalicije za razvoj zaštite od balističkih projektila.

Raste broj žrtava

Ukrajinske vlasti saopštile su i da je povećan broj poginulih u ruskom napadu na trgovački brod koji je plovio pod zastavom Toga u blizini Odese.

Prema njihovim navodima, poginulo je pet članova posade, dok je još 12 osoba povređeno.

Napadi pokazuju da Rusija nastavlja intenzivnu upotrebu teškog naoružanja, dok Ukrajina istovremeno pokušava da uz podršku evropskih saveznika ojača protivraketnu odbranu.

Izvor: Polskie Radio 24, OSINT analize