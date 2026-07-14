Hrvatska glumica Jelena Perčin i poznati muzičar, gitarista i aranžer Ante Gelo stali su na ludi kamen na intimnoj ceremoniji, započevši novo poglavlje svoje ljubavne priče.

Par je odlučio da jedan od najvažnijih dana u životu provede bez velike pompe i daleko od očiju javnosti, objavili su hrvatski mediji.

Vest o venčanju potvrdio je izvor blizak mladencima, dok se sami supružnici još uvek nisu javno oglasili.

Mesto ceremonije, izgled venčanice, kao i drugi detalji slavlja za sada ostaju tajna, jer su Jelena i Ante želeli da ovaj dan sačuvaju kao ličnu, porodičnu uspomenu.

Krili su od svih šta planiraju

Iako su se Jelena i Ante trudili da svoju privatnost drže dalje od radoznalih pogleda, javnost je već duže vreme pratila njihovu vezu. Prva nagađanja o njihovoj romansi pojavila su se krajem 2023. godine, kada su mediji počeli sve češće da ih viđaju zajedno, mada par tada nije želeo da komentariše svoj odnos.

Podsetimo, Jelena iza sebe ima brak sa poznatim crnogorskim glumcem Momčilom Otaševićem, sa kojim se venčala 2018. godine i dobila ćerku Mašu i sina Jakšu. Njihov brak je okončan tokom 2022. godine, ali su tu informaciju uspešno skrivali od medija gotovo godinu dana. Tek početkom 2023. godine, Jelena je javno potvrdila da je njihovom zajedničkom životu došao kraj.

(Net.hr)

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