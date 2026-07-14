Američki predsednik Donald Tramp zvanično je obavestio Kongres da je Vašington nastavio ono što je opisao kao "ograničene odbrambene udare" na Iran.

Predstavnički dom američkog Kongresa je ranije pokušao da ograniči Trampova ovlašćenja za vođenje rata, tvrdeći da nije imao odobrenje Kongresa za američko-izraelski napad na Iran od 28. februara. Prema Rezoluciji o ratnim ovlašćenjima iz 1973. godine, predsednik mora da povuče američke snage nakon 60 dana, osim ako Kongres ne odobri nastavak ratnih dejstava.

U pismu od petka, do kojeg su došli "Politiko" i "Njujork tajms", Tramp je, kako se navodi, ocenio da obnovljeni američki udari na Islamsku Republiku predstavljaju njegovu "odgovornost da zaštiti Amerikance i interese Sjedinjenih Država, kako u zemlji tako i u inostranstvu".

U maju je Tramp obavestio Kongres da je početni sukob, nazvan "Operacija Epski bes", "okončan" nakon što su SAD i Iran 7. aprila postigli prekid vatre.

Međutim, primirje i memorandum o razumevanju koji su SAD i Iran potpisali 17. juna propali su nakon što su prošle nedelje ponovo započeli napadi, pri čemu su obe strane međusobno optužile jedna drugu za kršenje sporazuma.

U ponedeljak je Tramp izjavio da Vašington preuzima kontrolu nad Ormuskim moreuzom, ključnim uskim prolazom za snabdevanje energentima, koji je postao jedna od glavnih tačaka sporenja otkako su SAD i Izrael započeli sukob.

Prema njegovim rečima, objavljenim na društvenoj mreži Trut soušl, SAD bi kontrolisale ovaj plovni put i naplaćivale 20 odsto na sav prevezeni teret. Dodao je i da bi Vašington ponovo uveo blokadu iranskih luka i zabranio prolaz brodovima koji pripadaju Iranu ili njegovim trgovinskim partnerima.



(RT Balkan)