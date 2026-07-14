Povređena žena je hitno transportovana u Opštu bolnicu u Čačku, gde je smeštena na Odeljenje intenzivne nege.

– Od siline sudara žena je ispala iz vozila i letela više od pet, možda i šest metara. Prizor je bio strašan – rekao je za RINA jedan od očevidaca.

Na mesto nezgode odmah su stigle ekipe Hitne pomoći i policije.

Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj deonici bio je obustavljen.

Svi detalji i okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nezgode biće poznati nakon obavljenog uviđaja.