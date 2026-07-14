Kuršumlijski Dom zdravlja jedna je od tri ustanove na jugu Srbije koja će među prvima dobiti mobilnu ambulantu. Ona će omogućiti obilazak udaljenih mesta u kojima nema zdravstvenih stanica i do kojih je, zbog razuđenosti terena i lošeg puta, teško doći.

Vest da će kuršumlijski Dom Zdravlja dobiti mobilnu ambulantu obradovala je mnoge žitelje, pre svega udaljenih sela, gde uglavnom živi staračko stanovništvo, prenosi RTS. Sedamdesetsedmogodišnji Vučko Savić iz kuršumlijskog sela Mačkovac kaže da sve teže odlazi do lekara - u njegovom selu nema ambulante, pa i za terapiju mora do Kuršumlije.

"Ambulanta ako dođe ovde, mi ćemo da se ponovo rodimo. Ja verujem da će to mnogo bolje da bude, nego kad odemo tamo. Tamo nećemo da ulazimo u čekaonicu bolesni. Ovde će oni da dođu, faktički u prirodu, gde će sa jednim pacijentom da razgovaraju", ističe Vučko Savić. Milena Dramićanin iz Mačkovca napominje da je mnogo teško da se čovek snađe, kada je bolestan.

"Prvo za prevoz, telefon nekad nije u dometu. I bolestan, ne može da se seti šta da radi, niti ima ko da mu pomogne. Nema stanovništva, sve je to ostalo staro, nemoćno", ističe Dramićanin.

Opština Kuršumlija jedna je od najrazuđenijih opština u Srbiji, ima 92 sela, od kojih su mnoga smeštena duž same administrativne linije sa AP Kosovo i Metohija i udaljena oko 50 km od Kuršumlije. Kako ambulantu ima samo devet sela, mobilna ambulanta će pružiti kvalitetniju zdravstvenu zaštitu seoskom stanovništvu. Biće opremljena savremenim aparatrima za dijagnostiku.

Direktorka Doma zdravlja dr Uranija Petrović ističe da je u proceduri dobijanje mobilne ambulante.

"Ne samo da će da se rade pregledi u tim abulantama, nego će se raditi i prventivni pregledi, periodični pregledi. Sve ono će da se radi što bi se radilo i u ambulanti u Domu Zdravlja: merenje krvnog pritiska, EKG, merenje glikemije, uzimanje laboratorije koja će da se radi u Domu Zdravlja", navodi ona.