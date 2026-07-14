U svom izveštaju EK je ukazala da duži i zdraviji životni vek donosi i prilike za povećanje učešća u radu, inovacije i rast.

„Kroz ciljane politike EU pomaže državama članicama da ublaže efekte demografskih promena. Sa današnjih 450,6 miliona ljudi, stanovništvo EU će se smanjiti na oko 445 miliona do 2050. godine, a na 398,8 miliona do 2100. godine, što predstavlja ukupno smanjenje od približno 11,7 odsto”, navedeno je u izveštaju.

EK ukazuje da Evropljani žive duže nego ikada ranije, sa očekivanim životnim vekom pri rođenju od 81,5 godina u 2024. godini, što odražava napredak u zdravstvu, životnom standardu i socijalnim uslovima.

„Do 2050. godine, gotovo svaki treći stanovnik EU biće stariji od 65 godina u poređenju sa svakim petim danas, dok bi očekivani životni vek do 2100. godine mogao da premaši 90 godina za žene i 86 godina za muškarce, a dete rođeno u EU 2023. godine moglo bi da očekuje život bez većih bolesti do 75,3 godine”, stoji u izveštaju.

Ovi trendovi predstavljaju značajne izazove koji variraju od nedostatka radne snage i opterećenih javnih budžeta, do pritiska na sisteme zdravstvene nege, obrazovanja i regionalne kohezije. Ove promene donose i prilike, a dobar primer je rastuća 'ekonomija dugovečnosti' koja otvara nova tržišta za proizvode, usluge i inovacije namenjene starijim građanima i stvara nove mogućnopsti za ekonomski rast i otvaranje radnih mesta.

To može da podstakne inovacije u sektoru zdravstva, u novim tehnologijama i finansijskim uslugama, ukazuje se u izveštaju Evropske komisije o demografskoj transformaciji u EU i navodi da EU administracija pomaže državama članicama da odgovore na demografske promene kroz širok spektar politika podrške u svakoj fazi života, prenosi Tanjug.

Demografski alati koje je EK usvojila u oktobru 2023. godine i koji su pozdravile sve države članice, pružaju skup instrumenata koji pomažu nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima da integrišu demografske trendove u kreiranje politika i koordinisanih akcija širom EU.

EK je sprovela ciljane inicijative u ključnim oblastima kao što je evropski plan za pristupačno stanovanje osmišljen da učini dostupnim kvalitetno i održivo stanovanje, posebno za mlade i ranjiva domaćinstva.

Strategija međugeneracijske pravednosti je instrument za jačanje solidarnosti između generacija i stvaranja novih mogućnosti za budućnost.

Strategija EU za borbu protiv siromaštva u različitim starosnim grupama prepoznaje izazove sa kojima se suočavaju različite generacije, dok strategija veština pomaže ulaganja u kontinuirano učenje, stručno osposobljavanje, stvaranje kvalitetnih radnih mesta i izgradnji konkurentne radne snage. Strategija za negu bi trebalo da poboljša pristup povoljnim visokokvalitetnim uslugama nege širom EU kroz programe kao što su EU4Health i uspostavljanje tzv. Evropskog prostora zdravstvenih podataka.

Inicijativa 'Iskorišćavanje talenata' se fokusira na pomoć regionima EU koji se suočavaju sa smanjenjem broja radno sposobnih stanovnika u kombinaciji sa niskim i stagnirajućim udelom ljudi sa visokim obrazovanjem.

„Predlog EK za sledeći višegodišnji finansijski okvir od 2028. do 2034. godine postavlja rešavanje demografskih promena kao cilj nacionalnih i regionalnih planova partnerstva”, navodi se u izveštaju.