Aleksandra Subotić javnosti je postala poznata učešćem u brojnim rijaliti programima, a ona i David Dragojević su svojevremeno bili jedan od najpopularnijih rijaliti parova. Međutim, njihova ljubav je prekinula pred očima miliona kada je David tadašnju verenicu prevario u "Zadruzi".

Aleksandra danas uživa u vezi sa Pecom Raspopovićem, pokrenula je nekoliko poslova koji su vezani za garderobu, a nedavno je priznala i da troši na hiljade evra dnevno.

Subotićeva objavljuje slike i sa skupih putovanja, te joj mnogi pišu sa željom da im preporuči preparate koje i sama koristi za negu kože.

Sa biznismenom (53) ima dete

Podsetimo, sreća Aleksandre i biznismena Predraga Pece Raspopovića sa kojim je dobila sina Jovana nije uvek bila konstantna. Ovaj odnos je bio propraćen velikim skandalom kada ju je on javno prevario sa tadašnjom najboljom prijateljicom Majom Marinković, o čemu se danima pisalo u medijima.

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