Ukrajinski Generalštab objavio je novi izveštaj o stanju na frontu, navodeći da su ukupni procenjeni ruski gubici od početka rata 24. februara 2022. godine dostigli 1.420.690 poginulih i ranjenih vojnika.

Prema saopštenju Kijeva, ruske snage su samo tokom prethodna 24 sata izgubile još 1.120 vojnika, šest tenkova i 46 artiljerijskih sistema.

Objavljeni novi podaci o ruskim gubicima

Ukrajinska vojska navodi da je u proteklom danu uništeno i:

jedno oklopno borbeno vozilo,

dva višecevna raketna sistema,

dva sistema protivvazdušne odbrane,

11 kopnenih robotskih sistema,

1.508 operativno-taktičkih bespilotnih letelica,

tri krstareće rakete,

330 vozila i cisterni za gorivo,

četiri jedinice specijalne vojne opreme.

Prema podacima Generalštaba, od početka rata Rusija je, prema ukrajinskim procenama, izgubila ukupno 12.131 tenk, 24.932 oklopna borbena vozila, 45.911 artiljerijskih sistema, 1.931 višecevni raketni sistem, 1.491 sistem protivvazdušne odbrane, 437 aviona, 353 helikoptera, 407.201 bespilotnu letelicu, 4.899 krstarećih raketa, 33 broda, dve podmornice, 119.862 vozila i cisterne za gorivo i 4.416 jedinica specijalne vojne opreme.

Najžešće borbe kod Pokrovska

Generalštab Ukrajine saopštio je da su u protekla 24 sata duž cele linije fronta zabeležena 244 borbena sukoba, pri čemu su najintenzivnije borbe vođene u pravcu Pokrovska.

Istovremeno, pojavili su se i izveštaji prema kojima je Rusija usporila tempo regrutovanja novih vojnika.

Prema tim navodima, početkom jula plan za ugovorno angažovanje vojnika bio je ispunjen sa manje od 50 odsto. Navodi se da je oko 195.000 ljudi potpisalo ugovore, dok je planirani broj iznosio 204.500.

Napomena: Navedene brojke o vojnim gubicima objavio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine i nije ih moguće nezavisno potvrditi.

Izvor: Generalštab Oružanih snaga Ukrajine