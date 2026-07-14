Spasilac ga primetio kako nepomično pluta, odmah usledila reanimacija. Muškarac je u kritičnom stanju prevezen u Urgentni centar.

Prava drama odigrala se juče oko 16 časova na bazenu jedne banje u Mladenovcu, kada je muškarac B. I. (49) izvučen iz vode bez znakova svesti.

Prema prvim informacijama, nakon što je primećen u bazenu, spasilac je bez oklevanja skočio u vodu, izvukao muškarca na obalu i odmah započeo postupak reanimacije, dok je istovremeno pozvana ekipa Hitne pomoći.

Spasilac reagovao u poslednjem trenutku

Kako navode očevici, muškarac je prethodno ušao u bazen i neko vreme plivao, ali je nekoliko trenutaka kasnije primećen kako nepomično pluta licem okrenutim ka vodi.

Brzom reakcijom spasioca započeta je kardiopulmonalna reanimacija, nakon čega je na lice mesta stigla ekipa Hitne pomoći.

Prema dostupnim informacijama, lekari su uspeli da uspostave srčanu aktivnost, a muškarac je potom, bez svesti, hitno prevezen u Urgentni centar radi daljeg lečenja.

Životno ugrožen

Prema informacijama do kojih su došli mediji, B. I. se nalazi na odeljenju intenzivne nege i njegovo zdravstveno stanje je izuzetno teško.

Lekari se bore za njegov život, a naredni sati biće ključni za dalji tok lečenja.

Policija prikuplja sve okolnosti

O slučaju su obaveštene nadležne službe, a policija je obavila razgovor sa svedocima i izuzela snimke sa nadzornih kamera kako bi utvrdila šta se tačno dogodilo pre nego što je muškarac pronađen u vodi.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je došlo do zdravstvenog problema pre ulaska u bazen ili tokom boravka u vodi, niti da li postoje drugi faktori koji su doveli do ovog incidenta.

Istraga će utvrditi sve okolnosti događaja.

Telegraf.rs